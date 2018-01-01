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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проезжал снова по ул. Липковского. Какие же нарядные стоят дома Квартета... Мододцы СГ, просто молодцы.
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:08
[
Хозяева у таких шестёрок как ты, работающих за малый прайс говнометов[/quote]
хозяева, похоже, есть у вас. и пока они тут рулят. но это пока. а потом соберете вещи и на запад. и может ваших детей будут присылать как яресек и супрунш страны добивать. хотя нет. вы там будете никем. это тут колониальная администрация, а там - никто.[/quote]
Безмозглый ватник, супрун лучший министр из всех
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:09
Тупая вата ошибается всегда. Это аксиома. у них одно мнение на всех, привитое мемчиками типа "колония". жожо типичный пример, как и трибенка. и каждая клетка этого грибного мицелия, читается с полуфраз. достаточно увидеть один-два маркера, и можно сложить таблицу с "мнениями по умолчанию" этой инфузории по 100500 вопросов. потому дискутировать с ними смысла нет, у них 0 целых хер десятых субьектности. можно поржать или пнуть, толку больше будет.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+1
Прямо как таблица ТП Бинго.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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