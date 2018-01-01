Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:36
Оранжевый-хит сезона написав:
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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лошадью ходи, тьфу....оранж бери
plugatyrev
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:39
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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Свитло парк бери однозначно. Как то с утра ехал по столичке в сторону Киева, этот вид восходящего солнца на фоне дымящих труб тэц5 незабываем
Вроде ее на водород с 2021 года переводят.
airmax78
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:47
zzzzzz написав:
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/204711/index.php?lang=ru
Кому дом в Крюковщине , не дорого 68куе
Не дом, а домина - 800 квадратов , с бассейном
но нужен кап.ремонт.
одоробло якесь
plugatyrev
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:56
Оранжевый-хит сезона написав:
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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Если кроче... денег нет
antey1969
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Додано: Суб 10 сер, 2019 12:04
https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816
Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 10 сер, 2019 12:16
zzzzzz написав:
https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816
Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))
просто шизанутый. запихнуть проводку в медные трубы это нужно было сильно догадаться. там еще и землю на трубу примотали. пааатрисающий сюжет
сильно похоже что флай дам дизайн проект делал
plugatyrev
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:02
Проезжал снова по ул. Липковского. Какие же нарядные стоят дома Квартета... Мододцы СГ, просто молодцы.
airmax78
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:38
Востаннє редагувалось
galadriel
в Суб 10 сер, 2019 18:38, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:24
Оранжевый-хит сезона написав:
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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однозначно медовий
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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