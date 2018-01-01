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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 19:44
zzzzzz написав:
https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816
Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))
Сантехника попросили сделать электрику))
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UA
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Додано: Суб 10 сер, 2019 19:59
UA написав: zzzzzz написав:
https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816
Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))
Сантехника попросили сделать электрику))
В АЗ такой инстал супер круто , сцена становиться шире и глубже.
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Vadim V
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