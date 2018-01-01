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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1455145614571458

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:44

  zzzzzz написав:https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816

Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))

Сантехника попросили сделать электрику))
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:59

  UA написав:
  zzzzzz написав:https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816

Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))

Сантехника попросили сделать электрику))

В АЗ такой инстал супер круто , сцена становиться шире и глубже.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У человека были деньги. Было желание сдалеть лакшери лофт. Не было вкуса, нормального дизайнера и исполнителей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:30

  airmax78 написав:У человека были деньги. Было желание сдалеть лакшери лофт. Не было вкуса, нормального дизайнера и исполнителей.

Короче у человека ничего не было кроме денег.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зная любовь к рылам в данной ветке, решил вывесить это фото... люди специально даже наклейки клеят что б их на дороге видели из далека как новичков или инвалидов...
Замечено мной сегодня
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Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:11

  Понаехал написав:Зная любовь к рылам в данной ветке, решил вывесить это фото... люди специально даже наклейки клеят что б их на дороге видели из далека как новичков или инвалидов...
Замечено мной сегодня
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Дремучий народ.
У нас это уже давно проходили, пока не поняли, что окружающие их воспринимают как инвалидов)))
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antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Они специально это клеят на свои автомобили - пытаются заработать на страховке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:53

  airmax78 написав:Они специально это клеят на свои автомобили - пытаются заработать на страховке.

Сомневаюсь. Машина скорее всего в лизинге ибо джип(для себя их редко покупают- не выгодно). Я вот не понимаю смысл клеить без номера телефона. Странная реклама.
Понаехал
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