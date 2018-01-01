Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 19:44
zzzzzz написав:
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Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))
Сантехника попросили сделать электрику))
UA
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Додано: Суб 10 сер, 2019 19:59
UA написав: zzzzzz написав:
https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816
Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))
Сантехника попросили сделать электрику))
В АЗ такой инстал супер круто , сцена становиться шире и глубже.
Vadim V
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Додано: Суб 10 сер, 2019 20:23
У человека были деньги. Было желание сдалеть лакшери лофт. Не было вкуса, нормального дизайнера и исполнителей.
airmax78
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Додано: Суб 10 сер, 2019 20:30
airmax78 написав:
У человека были деньги. Было желание сдалеть лакшери лофт. Не было вкуса, нормального дизайнера и исполнителей.
Короче у человека ничего не было кроме денег.
UA
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Додано: Суб 10 сер, 2019 20:54
Зная любовь к рылам в данной ветке, решил вывесить это фото... люди специально даже наклейки клеят что б их на дороге видели из далека как новичков или инвалидов...
Замечено мной сегодня
Понаехал
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:11
Понаехал написав:
Зная любовь к рылам в данной ветке, решил вывесить это фото... люди специально даже наклейки клеят что б их на дороге видели из далека как новичков или инвалидов...
Замечено мной сегодня
Дремучий народ.
У нас это уже давно проходили, пока не поняли, что окружающие их воспринимают как инвалидов)))
antey1969
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:38
Они специально это клеят на свои автомобили - пытаются заработать на страховке.
airmax78
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:53
airmax78 написав:
Они специально это клеят на свои автомобили - пытаются заработать на страховке.
Сомневаюсь. Машина скорее всего в лизинге ибо джип(для себя их редко покупают- не выгодно). Я вот не понимаю смысл клеить без номера телефона. Странная реклама.
Понаехал
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:57
UA Вообщето это дизельпанк, а не лофт, вроде
b3320413
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:14
b3320413 написав: UA
Вообщето это дизельпанк, а не лофт, вроде
сантехниктрэш
plugatyrev
Повідомлень: 183
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