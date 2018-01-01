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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1456145714581459

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:31

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Они специально это клеят на свои автомобили - пытаются заработать на страховке.

Сомневаюсь. Машина скорее всего в лизинге ибо джип(для себя их редко покупают- не выгодно). Я вот не понимаю смысл клеить без номера телефона. Странная реклама.

Наклейка означает: "Watch out! TП, вишу на телефоне, в зеркала не смотрю".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:32

  b3320413 написав:UA
Вообщето это дизельпанк, а не лофт, вроде

Не знаю что это, но после просмотра этих фоток мне расхотелось делать бетонный потолок. До того он убого и неуместно там смотрится.
airmax78
 
Повідомлень: 31042
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:36

Ждём снятие моратория с рынка земли
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:40

  airmax78 написав:
  b3320413 написав:UA
Вообщето это дизельпанк, а не лофт, вроде

Не знаю что это, но после просмотра этих фоток мне расхотелось делать бетонный потолок. До того он убого и неуместно там смотрится.

он и без этого смотрится убого. В офисе, магазе и прочем нежилом да, а в жилом нах. Умники видят на фотках, а потом себе делают. После недели созерцания хочется замешать и протянуть.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:44

hume
Что тут сказать, посмотрите фильм Бразилия (1985)
Он даже на Оскар подавался за декорации :D

youtube.com/watch?v=K2XdfW2rGfg

Он вроде не смешной, но интерьеры меня здорово повеселили)))
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На первичке ступор в связи с курсом

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:48

  hume написав:
  airmax78 написав:
  b3320413 написав:UA
Вообщето это дизельпанк, а не лофт, вроде

Не знаю что это, но после просмотра этих фоток мне расхотелось делать бетонный потолок. До того он убого и неуместно там смотрится.

он и без этого смотрится убого. В офисе, магазе и прочем нежилом да, а в жилом нах. Умники видят на фотках, а потом себе делают. После недели созерцания хочется замешать и протянуть.

Ну вот здесь не хочется: http://novoselskiy.design/portfolio/zhk ... artal.html
Да, это рендеры. Но говорят, что в реальной жизни именно так и будет выглядеть. Но и бетонный потолок надо готовить. А там, такое ощущение, что как было со всеми наплывами, подтеками и всем что там от опалубки осталось - так и оставили. Еще лаком покрыли таким, что он стал темнее, чем должен быть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:49

  b3320413 написав:hume
Что тут сказать, посмотрите фильм Бразилия (1985)
Он даже на Оскар подавался за декорации :D

youtube.com/watch?v=K2XdfW2rGfg

Он вроде не смешной, но интерьеры меня здорово повеселили)))

Это лучший фильм Терри Гиллиама.
airmax78
 
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