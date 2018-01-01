Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
b3320413 написав:UA Вообщето это дизельпанк, а не лофт, вроде
Не знаю что это, но после просмотра этих фоток мне расхотелось делать бетонный потолок. До того он убого и неуместно там смотрится.
он и без этого смотрится убого. В офисе, магазе и прочем нежилом да, а в жилом нах. Умники видят на фотках, а потом себе делают. После недели созерцания хочется замешать и протянуть.
Ну вот здесь не хочется: http://novoselskiy.design/portfolio/zhk ... artal.html Да, это рендеры. Но говорят, что в реальной жизни именно так и будет выглядеть. Но и бетонный потолок надо готовить. А там, такое ощущение, что как было со всеми наплывами, подтеками и всем что там от опалубки осталось - так и оставили. Еще лаком покрыли таким, что он стал темнее, чем должен быть.