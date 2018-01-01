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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1456145714581459

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:07

  Оранжевый-хит сезона написав:На первичке ступор в связи с курсом

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Что сейчас лучше у Геоса купить "для себя": Арию или Малевича? Какой дом они обещают лучше построить?
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Что сейчас лучше у Геоса купить "для себя"
соседство
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:На первичке ступор в связи с курсом

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Что сейчас лучше у Геоса купить "для себя": Арию или Малевича? Какой дом они обещают лучше построить?
Альтер эго)

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vadim V написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ждём снятие моратория с рынка земли

Вы купили новый телефон? :roll:
п.с. да не ,походу писал с чужого или ПК :mrgreen:
Да, а что покупка за 6000 грн. Это что то из ряда вон выходящее? Я пропиваю больше.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:17

  Оранжевый-хит сезона написав:На первичке ступор в связи с курсом
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Гряде "дорожай"???? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:На первичке ступор в связи с курсом
Tapatalk


Гряде "дорожай"???? :mrgreen:
Дорожай будет, если мораторий с земли снимать.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:На первичке ступор в связи с курсом
Tapatalk


Гряде "дорожай"???? :mrgreen:
Дорожай будет, если мораторий с земли снимать.

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это фантазии. ну или как в казино - или красное или черное. 50%)
sash_molot
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