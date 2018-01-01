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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:07
Оранжевый-хит сезона написав:
На первичке ступор в связи с курсом
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Что сейчас лучше у Геоса купить "для себя": Арию или Малевича? Какой дом они обещают лучше построить?
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airmax78
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:15
airmax78 написав:
Что сейчас лучше у Геоса купить "для себя"
соседство
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:55
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
На первичке ступор в связи с курсом
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Что сейчас лучше у Геоса купить "для себя": Арию или Малевича? Какой дом они обещают лучше построить?
Альтер эго)
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:57
Vadim V написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ждём снятие моратория с рынка земли
Вы купили новый телефон?
п.с. да не ,походу писал с чужого или ПК
Да, а что покупка за 6000 грн. Это что то из ряда вон выходящее? Я пропиваю больше.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 11 сер, 2019 15:17
Оранжевый-хит сезона написав:
На первичке ступор в связи с курсом
Tapatalk
Гряде "дорожай"????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Нед 11 сер, 2019 15:23
Frant написав: Оранжевый-хит сезона написав:
На первичке ступор в связи с курсом
Tapatalk
Гряде "дорожай"????
Дорожай будет, если мораторий с земли снимать.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 11 сер, 2019 15:36
Оранжевый-хит сезона написав: Frant написав: Оранжевый-хит сезона написав:
На первичке ступор в связи с курсом
Tapatalk
Гряде "дорожай"????
Дорожай будет, если мораторий с земли снимать.
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это фантазии. ну или как в казино - или красное или черное. 50%)
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sash_molot
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Додано: Нед 11 сер, 2019 15:59
sash_molot написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Frant написав:[quote="4723492:Оранжевый-хит сезона"]На первичке ступор в связи с курсом
Tapatalk
Гряде "дорожай"????
Дорожай будет, если мораторий с земли снимать.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
это фантазии. ну или как в казино - или красное или черное. 50%)[/quote] Зеленский пообещал до НГ.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:01
Оранжевый-хит сезона
я про дорожай. последствия открытия рынка земли сейчас - это вилами по воде.
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sash_molot
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:15
sash_molot написав:
как в казино - или красное или черное. 50%)
Из-за еще одной ячейки «зеро» вероятность сокращается до 18/37. У заведения появляется «дополнительная» доля шанса на выигрыш — 1/37, то есть 2,7%.Изучая центральную предельную теорему, закон больших чисел, теорию цепей Маркова (старшего) и иные части теории вероятностей сможете сэкономить много денег))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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