RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1457145814591460

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:22

  airmax78 написав:
  b3320413 написав:UA
Вообщето это дизельпанк, а не лофт, вроде

Не знаю что это, но после просмотра этих фоток мне расхотелось делать бетонный потолок. До того он убого и неуместно там смотрится.

Я вам давно говорю - арендуйте квартиру в доме своих мечт.
Себе денег сэкономите и серию тематических интересных постов нам напишете.
UA
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 19.07.08
Подякував: 470 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:28

  Мизантрóп написав:
  sash_molot написав:как в казино - или красное или черное. 50%)
Из-за еще одной ячейки «зеро» вероятность сокращается до 18/37. У заведения появляется «дополнительная» доля шанса на выигрыш — 1/37, то есть 2,7%.Изучая центральную предельную теорему, закон больших чисел, теорию цепей Маркова (старшего) и иные части теории вероятностей сможете сэкономить много денег))


Немцы даже Гаусса с его нормальным распределением задвинули на 10 марковую банкноту.
Такие люди в Дейчланде в почете.
Но у нас на форуме насколько я понял, такими вещами не заморачиваються.
Вот было смеху когда чувак триста гривен платил бо не мог фразу с немецкого перевести.
Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 657
З нами з: 19.09.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:33

  UA написав:
  airmax78 написав:
  b3320413 написав:UA
Вообщето это дизельпанк, а не лофт, вроде

Не знаю что это, но после просмотра этих фоток мне расхотелось делать бетонный потолок. До того он убого и неуместно там смотрится.

Я вам давно говорю - арендуйте квартиру в доме своих мечт.
Себе денег сэкономите и серию тематических интересных постов нам напишете.

Ну а что там может быть не так? Вы так это пишете, как-будто меня ждут какие-то ужасающие открытия. Я же жил довольно долго в "элитке" из начала 00х, пока меня не попросили. По сравнению с уютной чешечкой на Оболони - это как небо и земля. При том что МОПы сложно назвать модными (хотя на этажах очень неплохо - лучше чем во "входной группе") и лифт из паркинга не поднимается на этаж.
В модных МОПах добавится лифт из паркинга на этаж, и модная входная группа. Ну что в этом может быть плохого? К чему готовиться?
Респект вон писал, что их и с праздниками в ЦП поздравляют, и выставки картин в холле устраивают. Ну как и кому это может не понравиться?
airmax78
 
Повідомлень: 31044
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3643 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 1457145814591460
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1555, 1556, 1557
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15561 2498030
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 17:05
sinus
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182469
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 79415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13154)
11.08.2019 18:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.