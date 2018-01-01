Я вам давно говорю - арендуйте квартиру в доме своих мечт.
Себе денег сэкономите и серию тематических интересных постов нам напишете.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:22
Я вам давно говорю - арендуйте квартиру в доме своих мечт.
Себе денег сэкономите и серию тематических интересных постов нам напишете.
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:28
Немцы даже Гаусса с его нормальным распределением задвинули на 10 марковую банкноту.
Такие люди в Дейчланде в почете.
Но у нас на форуме насколько я понял, такими вещами не заморачиваються.
Вот было смеху когда чувак триста гривен платил бо не мог фразу с немецкого перевести.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:33
Ну а что там может быть не так? Вы так это пишете, как-будто меня ждут какие-то ужасающие открытия. Я же жил довольно долго в "элитке" из начала 00х, пока меня не попросили. По сравнению с уютной чешечкой на Оболони - это как небо и земля. При том что МОПы сложно назвать модными (хотя на этажах очень неплохо - лучше чем во "входной группе") и лифт из паркинга не поднимается на этаж.
В модных МОПах добавится лифт из паркинга на этаж, и модная входная группа. Ну что в этом может быть плохого? К чему готовиться?
Респект вон писал, что их и с праздниками в ЦП поздравляют, и выставки картин в холле устраивают. Ну как и кому это может не понравиться?
Додано: Нед 11 сер, 2019 18:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне все понятно.
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