Додано: Нед 11 сер, 2019 16:33

UA написав: airmax78 написав: b3320413 написав: UA

Вообщето это дизельпанк, а не лофт, вроде Вообщето это дизельпанк, а не лофт, вроде

Не знаю что это, но после просмотра этих фоток мне расхотелось делать бетонный потолок. До того он убого и неуместно там смотрится. Не знаю что это, но после просмотра этих фоток мне расхотелось делать бетонный потолок. До того он убого и неуместно там смотрится.

Я вам давно говорю - арендуйте квартиру в доме своих мечт.

Себе денег сэкономите и серию тематических интересных постов нам напишете. Я вам давно говорю - арендуйте квартиру в доме своих мечт.Себе денег сэкономите и серию тематических интересных постов нам напишете.

Ну а что там может быть не так? Вы так это пишете, как-будто меня ждут какие-то ужасающие открытия. Я же жил довольно долго в "элитке" из начала 00х, пока меня не попросили. По сравнению с уютной чешечкой на Оболони - это как небо и земля. При том что МОПы сложно назвать модными (хотя на этажах очень неплохо - лучше чем во "входной группе") и лифт из паркинга не поднимается на этаж.В модных МОПах добавится лифт из паркинга на этаж, и модная входная группа. Ну что в этом может быть плохого? К чему готовиться?Респект вон писал, что их и с праздниками в ЦП поздравляют, и выставки картин в холле устраивают. Ну как и кому это может не понравиться?