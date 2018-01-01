Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 сер, 2019 22:45
Прохожий написав: maza5 написав:
Берем в опекунство сельских бабушек
у меня уже в портфеле более 150 бабулек
и шо?
Раскольников убил старуху процентщицу за 317 рублей
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Нед 11 сер, 2019 23:04
zzzzzz написав: Прохожий написав: maza5 написав:
Берем в опекунство сельских бабушек
у меня уже в портфеле более 150 бабулек
и шо?
Раскольников убил старуху процентщицу за 317 рублей
Хоть и не хорошо считать чужие деньги, но Прохожий, судя по всему, собирается срубить не менее ляма на открывающемся рынке земли.
airmax78
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Додано: Нед 11 сер, 2019 23:53
maza5 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
у молодёжи уже не по одному паю а по несколько, от бабушек дедушек
Берем в опекунство сельских бабушек
https://lb.ua/economics/2017/02/17/3589 ... it_80.html
Ну а по факту средний пай в районе 4 гектар. Стоимость гектара от 500$ до...?
Сомневаюсь, что после продажи земли им хватит на квартиру в Киеве ..
ставим вопрос по другому, что будет на КРЖН если 10 000 000 иногородних раздать по 1000 долларов, т.е. у населения появится 10 000 000 000 долларов?
как быстро они абсорбируются у мелкого бизнеса? в каких суммах?
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 11 сер, 2019 23:55
и сколько из этого ляма он вложит в коммерческую недвигу в Киеве?
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 11 сер, 2019 23:59
вангую, если в сентябре доллар вырастет до 28,50 то с рынка опять сметут всю первичку
Оранжевый-хит сезона
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