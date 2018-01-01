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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1458145914601461

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 206
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 22:45

  Прохожий написав:
  maza5 написав:Берем в опекунство сельских бабушек

у меня уже в портфеле более 150 бабулек
и шо?


Раскольников убил старуху процентщицу за 317 рублей :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:04

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  maza5 написав:Берем в опекунство сельских бабушек

у меня уже в портфеле более 150 бабулек
и шо?


Раскольников убил старуху процентщицу за 317 рублей :lol:

Хоть и не хорошо считать чужие деньги, но Прохожий, судя по всему, собирается срубить не менее ляма на открывающемся рынке земли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:53

  maza5 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:у молодёжи уже не по одному паю а по несколько, от бабушек дедушек

Берем в опекунство сельских бабушек :mrgreen:
https://lb.ua/economics/2017/02/17/3589 ... it_80.html
Ну а по факту средний пай в районе 4 гектар. Стоимость гектара от 500$ до...?
Сомневаюсь, что после продажи земли им хватит на квартиру в Киеве .. 8)

ставим вопрос по другому, что будет на КРЖН если 10 000 000 иногородних раздать по 1000 долларов, т.е. у населения появится 10 000 000 000 долларов?
как быстро они абсорбируются у мелкого бизнеса? в каких суммах?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:55

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:Хоть и не хорошо считать чужие деньги, но Прохожий, судя по всему, собирается срубить не менее ляма на открывающемся рынке земли.

и сколько из этого ляма он вложит в коммерческую недвигу в Киеве?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вангую, если в сентябре доллар вырастет до 28,50 то с рынка опять сметут всю первичку
Оранжевый-хит сезона
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