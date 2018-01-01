Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ставим вопрос по другому, что будет на КРЖН если 10 000 000 иногородних раздать по 1000 долларов, т.е. у населения появится 10 000 000 000 долларов? как быстро они абсорбируются у мелкого бизнеса? в каких суммах?
ставим вопрос по другому, что будет на КРЖН если 10 000 000 иногородних раздать по 1000 долларов, т.е. у населения появится 10 000 000 000 долларов? как быстро они абсорбируются у мелкого бизнеса? в каких суммах?
А сейчас 10 000 000 иногородних не получают арендные платежи за землю? А что будет с этими платежами после продажи?