Додано: Пон 12 сер, 2019 08:59

Оранжевый-хит сезона написав: у молодёжи уже не по одному паю а по несколько, от бабушек дедушек у молодёжи уже не по одному паю а по несколько, от бабушек дедушек

Может у кого то по другому... Но я подозреваю, что стандартная ситуация - две бабушки, два дедушки. В лучшем случае. У них по двое детей. Четверо, значит. У четырех детей, ну хотя бы по одному внуку. Четверо внуков на 4 пая (это идеальный вариант). Каждый получит по 200 тыщ (знакомая ситуация, киевская область). Это если папы-мамы не заберут часть себе, на ремонт, на машину и просто на жизнь.Мега деньги, че уж там.