Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ставим вопрос по другому, что будет на КРЖН если 10 000 000 иногородних раздать по 1000 долларов, т.е. у населения появится 10 000 000 000 долларов? как быстро они абсорбируются у мелкого бизнеса? в каких суммах?
ставим вопрос по другому, что будет на КРЖН если 10 000 000 иногородних раздать по 1000 долларов, т.е. у населения появится 10 000 000 000 долларов? как быстро они абсорбируются у мелкого бизнеса? в каких суммах?
А сейчас 10 000 000 иногородних не получают арендные платежи за землю? А что будет с этими платежами после продажи?
ставим вопрос по другому, что будет на КРЖН если 10 000 000 иногородних раздать по 1000 долларов, т.е. у населения появится 10 000 000 000 долларов? как быстро они абсорбируются у мелкого бизнеса? в каких суммах?
А сейчас 10 000 000 иногородних не получают арендные платежи за землю? А что будет с этими платежами после продажи?
хороший вопрос, получают от 100 до 300 долларов в год. т.е. эффект такой как будто им за 10 лет выплатили)
Бачу хвилювання в рядах обвалістіввсепропальщиківмивсіпомрем. Хлопці, дівчата і їх вигадані клони! Тримайте шеренгу:-) Ні копійки шаромигам і мордам! Прийде Ваш час і худіюча котлета дозволить Вам придбати нерухомість десь. Надіслано від мого нокія 8800
Оранжевый-хит сезона написав:у молодёжи уже не по одному паю а по несколько, от бабушек дедушек
Может у кого то по другому... Но я подозреваю, что стандартная ситуация - две бабушки, два дедушки. В лучшем случае. У них по двое детей. Четверо, значит. У четырех детей, ну хотя бы по одному внуку. Четверо внуков на 4 пая (это идеальный вариант). Каждый получит по 200 тыщ (знакомая ситуация, киевская область). Это если папы-мамы не заберут часть себе, на ремонт, на машину и просто на жизнь. Мега деньги, че уж там.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится.... антиквар какой-то шизанутый )))
лофт пшонка стайл... от я так собираюсь проводку ... резетки та лампи... по стелі та стінам
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.