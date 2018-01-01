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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1459146014611462>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 207
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
63
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:53

  maza5 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:у молодёжи уже не по одному паю а по несколько, от бабушек дедушек

Берем в опекунство сельских бабушек :mrgreen:
https://lb.ua/economics/2017/02/17/3589 ... it_80.html
Ну а по факту средний пай в районе 4 гектар. Стоимость гектара от 500$ до...?
Сомневаюсь, что после продажи земли им хватит на квартиру в Киеве .. 8)

ставим вопрос по другому, что будет на КРЖН если 10 000 000 иногородних раздать по 1000 долларов, т.е. у населения появится 10 000 000 000 долларов?
как быстро они абсорбируются у мелкого бизнеса? в каких суммах?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:55

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:Хоть и не хорошо считать чужие деньги, но Прохожий, судя по всему, собирается срубить не менее ляма на открывающемся рынке земли.

и сколько из этого ляма он вложит в коммерческую недвигу в Киеве?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вангую, если в сентябре доллар вырастет до 28,50 то с рынка опять сметут всю первичку
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 06:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
  maza5 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:у молодёжи уже не по одному паю а по несколько, от бабушек дедушек

Берем в опекунство сельских бабушек :mrgreen:
https://lb.ua/economics/2017/02/17/3589 ... it_80.html
Ну а по факту средний пай в районе 4 гектар. Стоимость гектара от 500$ до...?
Сомневаюсь, что после продажи земли им хватит на квартиру в Киеве .. 8)

ставим вопрос по другому, что будет на КРЖН если 10 000 000 иногородних раздать по 1000 долларов, т.е. у населения появится 10 000 000 000 долларов?
как быстро они абсорбируются у мелкого бизнеса? в каких суммах?

А сейчас 10 000 000 иногородних не получают арендные платежи за землю? А что будет с этими платежами после продажи?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:23

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  maza5 написав:https://lb.ua/economics/2017/02/17/3589 ... it_80.html
Ну а по факту средний пай в районе 4 гектар. Стоимость гектара от 500$ до...?
Сомневаюсь, что после продажи земли им хватит на квартиру в Киеве .. 8)

ставим вопрос по другому, что будет на КРЖН если 10 000 000 иногородних раздать по 1000 долларов, т.е. у населения появится 10 000 000 000 долларов?
как быстро они абсорбируются у мелкого бизнеса? в каких суммах?

А сейчас 10 000 000 иногородних не получают арендные платежи за землю? А что будет с этими платежами после продажи?

хороший вопрос, получают от 100 до 300 долларов в год.
т.е. эффект такой как будто им за 10 лет выплатили)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бачу хвилювання в рядах обвалістіввсепропальщиківмивсіпомрем.
Хлопці, дівчата і їх вигадані клони! Тримайте шеренгу:-)
Ні копійки шаромигам і мордам!
Прийде Ваш час і худіюча котлета дозволить Вам придбати нерухомість десь.
Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:58

  Оранжевый-хит сезона написав:вангую, если в сентябре доллар вырастет до 28,50 то с рынка опять сметут всю первичку
не вырастет. Дай бог 26,5
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:59

  Оранжевый-хит сезона написав:у молодёжи уже не по одному паю а по несколько, от бабушек дедушек


Может у кого то по другому... Но я подозреваю, что стандартная ситуация - две бабушки, два дедушки. В лучшем случае. У них по двое детей. Четверо, значит. У четырех детей, ну хотя бы по одному внуку. Четверо внуков на 4 пая (это идеальный вариант). Каждый получит по 200 тыщ (знакомая ситуация, киевская область). Это если папы-мамы не заберут часть себе, на ремонт, на машину и просто на жизнь.
Мега деньги, че уж там.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:00

  hume написав:Для вандалов и тех у кого через год мебель разламывается по непонятным причинам есть вот такие варианты
https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50292317/

так це на поляках
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:18

  zzzzzz написав:https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816

Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))

лофт пшонка стайл...
от я так собираюсь проводку ... резетки та лампи... по стелі та стінам
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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