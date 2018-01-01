Додано: Пон 12 сер, 2019 09:19
plugatyrev написав: zzzzzz написав:
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Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))
просто шизанутый. запихнуть проводку в медные трубы это нужно было сильно догадаться. там еще и землю на трубу примотали. пааатрисающий сюжет
сильно похоже что флай дам дизайн проект делал
нє, нема зеленой пліткі
ксаті, "зєльоний-хіт сезона", я не Дулярчик, але с цвєтом угадав
на наступних 5 років буде актуально, а за цей час, мій ремонт отоб"ється раза так три-чотири
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.