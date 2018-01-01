Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится.... антиквар какой-то шизанутый )))
просто шизанутый. запихнуть проводку в медные трубы это нужно было сильно догадаться. там еще и землю на трубу примотали. пааатрисающий сюжет сильно похоже что флай дам дизайн проект делал
нє, нема зеленой пліткі
ксаті, "зєльоний-хіт сезона", я не Дулярчик, але с цвєтом угадав на наступних 5 років буде актуально, а за цей час, мій ремонт отоб"ється раза так три-чотири
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав:вангую, если в сентябре доллар вырастет до 28,50 то с рынка опять сметут всю первичку
не вырастет. Дай бог 26,5
Есть разные мнения :
аналитики считают, что через полгода за один доллар будут давать почти 28 грн. Гривня начнет обесцениваться из-за снижения притока долларов и дефицита торгового баланса. ...... Также экономисты прогнозируют дефицит текущего счета в Украине на уровне 4,1 млрд долларов в 2019 году и 5,1 млрд долларов в 2020 году по сравнению с 4,3 млрд долларов в 2018 году, в то время как экономический рост замедлится до 2,9% в этом году и 3% в следующем году после 3,3% в прошлом году.
Министерство финансов не разделяло оптимизма НБУ относительно уровня курса гривни, поскольку госбюджет сверстан с учетом среднегодового курса в 29,3 грн/доллар и такое существенное укрепление гривни приводит к недобору по таможенным платежам и "импортному" НДС.