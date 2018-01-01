Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится.... антиквар какой-то шизанутый )))
просто шизанутый. запихнуть проводку в медные трубы это нужно было сильно догадаться. там еще и землю на трубу примотали. пааатрисающий сюжет сильно похоже что флай дам дизайн проект делал
нє, нема зеленой пліткі
ксаті, "зєльоний-хіт сезона", я не Дулярчик, але с цвєтом угадав на наступних 5 років буде актуально, а за цей час, мій ремонт отоб"ється раза так три-чотири
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав:вангую, если в сентябре доллар вырастет до 28,50 то с рынка опять сметут всю первичку
не вырастет. Дай бог 26,5
Есть разные мнения :
аналитики считают, что через полгода за один доллар будут давать почти 28 грн. Гривня начнет обесцениваться из-за снижения притока долларов и дефицита торгового баланса. ...... Также экономисты прогнозируют дефицит текущего счета в Украине на уровне 4,1 млрд долларов в 2019 году и 5,1 млрд долларов в 2020 году по сравнению с 4,3 млрд долларов в 2018 году, в то время как экономический рост замедлится до 2,9% в этом году и 3% в следующем году после 3,3% в прошлом году.
Министерство финансов не разделяло оптимизма НБУ относительно уровня курса гривни, поскольку госбюджет сверстан с учетом среднегодового курса в 29,3 грн/доллар и такое существенное укрепление гривни приводит к недобору по таможенным платежам и "импортному" НДС.
Рыба-сом написав:Я не верю, что это пишет элитист Эйр. Да, удобно: пришёл, и всё купил для новой/арендной квартиры на скромный бюджет от рамочек для картин до мебели и держателей для туалетной бумаги. Но оно ж реально всё дешёвое и, хоть сделано действительно хорошо как на эти деньги, это всё явно видно + через год юзанья ушатывается дай Б-же, сразу становится понятно, что это и почему так дёшево. Кароч, это Юск + Эпицентр. Такое добро есть и в Киеве (ну, может, не в одном магазине сразу), реально не понимаю этого культа Икеи. ЗЫ Это как если б Вы написали: ой какие квартиры хорошие в Аркаде/ДБК с ремонтом: зашёл - и сразу можно жить )))
Єто велоколепнейший магаз, в котором можно купить кучу недорогих дизайнерских вещей. Мало того,что на саму икеа работает много дизайнеров (как штатных, так и наёмных), так магазин мгновенно делает копии с дорогих экземпляров имнитых брендов. В Икеи можно купить как дешевые вещи из картона, так и довольно высокого класса, например крашенные фасады из мдф для кухни. При этом много разных ништяков для кухни, ванной етс. Епицентр это жесточайшая дичь, которую бесплатно берут в китае (ну может чуть чуть платят за неё) Вот там качество просто ..., его нет. И, чтоб ур** из Эпика, заточеных на максимальную прибыль, сравнивать с Икеей, ну хз.. Несомненный плюс это то, что Эпику придётся на гвномебель цены располовинить. ПС Теперь по качеству, есть несколько единиц Икеи абсолютно со всеми всё хорошо.
Смотрите, никто не спорит, что Икея по соотношению цена/качество – прекрасный магазин. Мы сами там скупились от тарелок до детской кровати. И сравнивал с Эпицентром сугубо в плане концепции: это как трамвай и в Праге и Киеве всё равно будет трамваем, а не такси. Удивили восторги элитиста Эйрмакса, которому из всего, что в Киеве строится, пару объектов подходит, а тут и Икея на ура идёт. Не представляю мебель из Икеи, даже самое, что там есть дорогое, в Тетрисе или Чикаго. Даже я, гастер-нищеброд, в свою квартиру что-то б приличнее покупал.
Рыба-сом написав:Я не верю, что это пишет элитист Эйр. Да, удобно: пришёл, и всё купил для новой/арендной квартиры на скромный бюджет от рамочек для картин до мебели и держателей для туалетной бумаги. Но оно ж реально всё дешёвое и, хоть сделано действительно хорошо как на эти деньги, это всё явно видно + через год юзанья ушатывается дай Б-же, сразу становится понятно, что это и почему так дёшево. Кароч, это Юск + Эпицентр. Такое добро есть и в Киеве (ну, может, не в одном магазине сразу), реально не понимаю этого культа Икеи. ЗЫ Это как если б Вы написали: ой какие квартиры хорошие в Аркаде/ДБК с ремонтом: зашёл - и сразу можно жить )))
Єто велоколепнейший магаз, в котором можно купить кучу недорогих дизайнерских вещей. Мало того,что на саму икеа работает много дизайнеров (как штатных, так и наёмных), так магазин мгновенно делает копии с дорогих экземпляров имнитых брендов. В Икеи можно купить как дешевые вещи из картона, так и довольно высокого класса, например крашенные фасады из мдф для кухни. При этом много разных ништяков для кухни, ванной етс. Епицентр это жесточайшая дичь, которую бесплатно берут в китае (ну может чуть чуть платят за неё) Вот там качество просто ..., его нет. И, чтоб ур** из Эпика, заточеных на максимальную прибыль, сравнивать с Икеей, ну хз.. Несомненный плюс это то, что Эпику придётся на гвномебель цены располовинить. ПС Теперь по качеству, есть несколько единиц Икеи абсолютно со всеми всё хорошо.
Смотрите, никто не спорит, что Икея по соотношению цена/качество – прекрасный магазин. Мы сами там скупились от тарелок до детской кровати. И сравнивал с Эпицентром сугубо в плане концепции: это как трамвай и в Праге и Киеве всё равно будет трамваем, а не такси. Удивили восторги элитиста Эйрмакса, которому из всего, что в Киеве строится, пару объектов подходит, а тут и Икея на ура идёт. Не представляю мебель из Икеи, даже самое, что там есть дорогое, в Тетрисе или Чикаго. Даже я, гастер-нищеброд, в свою квартиру что-то б приличнее покупал.
аірмакс в оренді, ІКЕА для тих хто не в своєму, а в оренді
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.