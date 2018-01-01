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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1460146114621463>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 207
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
63
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:19

  plugatyrev написав:
  zzzzzz написав:https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816

Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))

просто шизанутый. запихнуть проводку в медные трубы это нужно было сильно догадаться. там еще и землю на трубу примотали. пааатрисающий сюжет :mrgreen:
сильно похоже что флай дам дизайн проект делал :mrgreen:

нє, нема зеленой пліткі :)

ксаті, "зєльоний-хіт сезона", я не Дулярчик, але с цвєтом угадав :mrgreen:
на наступних 5 років буде актуально, а за цей час, мій ремонт отоб"ється раза так три-чотири
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:26

  asti написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вангую, если в сентябре доллар вырастет до 28,50 то с рынка опять сметут всю первичку
не вырастет. Дай бог 26,5

Есть разные мнения :
аналитики считают, что через полгода за один доллар будут давать почти 28 грн. Гривня начнет обесцениваться из-за снижения притока долларов и дефицита торгового баланса. ......
Также экономисты прогнозируют дефицит текущего счета в Украине на уровне 4,1 млрд долларов в 2019 году и 5,1 млрд долларов в 2020 году по сравнению с 4,3 млрд долларов в 2018 году, в то время как экономический рост замедлится до 2,9% в этом году и 3% в следующем году после 3,3% в прошлом году.

Министерство финансов не разделяло оптимизма НБУ относительно уровня курса гривни, поскольку госбюджет сверстан с учетом среднегодового курса в 29,3 грн/доллар и такое существенное укрепление гривни приводит к недобору по таможенным платежам и "импортному" НДС.


https://zn.ua/UKRAINE/prezidenta-zelens ... 6610_.html

Когда доллар рос, Кушнир говорил, что цены будут расти
Теперь доллар упал, Кушнир снова говорит, что это повод для роста ценников.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  zzzzzz написав:https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816

Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))

лофт пшонка стайл...
от я так собираюсь проводку ... резетки та лампи... по стелі та стінам
Та ладно
Й не таке подобається форумчанам. Правда?


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 911м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:30

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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:10

  airmax78 написав:Что сейчас лучше у Геоса купить "для себя": Арию или Малевича? Какой дом они обещают лучше построить?

На данный момент от малевича отказались, возможно временно. Но техника с участка выведена.(
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:14

  airmax78 написав:Хоть и не хорошо считать чужие деньги, но Прохожий, судя по всему, собирается срубить не менее ляма на открывающемся рынке земли.

Давно понятно, что Прохожий серьёзный дядька.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:13

  hume написав:
  Рыба-сом написав:Я не верю, что это пишет элитист Эйр.
Да, удобно: пришёл, и всё купил для новой/арендной квартиры на скромный бюджет от рамочек для картин до мебели и держателей для туалетной бумаги.
Но оно ж реально всё дешёвое и, хоть сделано действительно хорошо как на эти деньги, это всё явно видно + через год юзанья ушатывается дай Б-же, сразу становится понятно, что это и почему так дёшево.
Кароч, это Юск + Эпицентр. Такое добро есть и в Киеве (ну, может, не в одном магазине сразу), реально не понимаю этого культа Икеи.
ЗЫ Это как если б Вы написали: ой какие квартиры хорошие в Аркаде/ДБК с ремонтом: зашёл - и сразу можно жить )))

Єто велоколепнейший магаз, в котором можно купить кучу недорогих дизайнерских вещей. Мало того,что на саму икеа работает много дизайнеров (как штатных, так и наёмных), так магазин мгновенно делает копии с дорогих экземпляров имнитых брендов. В Икеи можно купить как дешевые вещи из картона, так и довольно высокого класса, например крашенные фасады из мдф для кухни. При этом много разных ништяков для кухни, ванной етс.
Епицентр это жесточайшая дичь, которую бесплатно берут в китае (ну может чуть чуть платят за неё) Вот там качество просто ..., его нет. И, чтоб ур** из Эпика, заточеных на максимальную прибыль, сравнивать с Икеей, ну хз.. Несомненный плюс это то, что Эпику придётся на гвномебель цены располовинить.
ПС
Теперь по качеству, есть несколько единиц Икеи абсолютно со всеми всё хорошо.

Для вандалов и тех у кого через год мебель разламывается по непонятным причинам есть вот такие варианты
https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50292317/

Смотрите, никто не спорит, что Икея по соотношению цена/качество – прекрасный магазин. Мы сами там скупились от тарелок до детской кровати.
И сравнивал с Эпицентром сугубо в плане концепции: это как трамвай и в Праге и Киеве всё равно будет трамваем, а не такси.
Удивили восторги элитиста Эйрмакса, которому из всего, что в Киеве строится, пару объектов подходит, а тут и Икея на ура идёт. Не представляю мебель из Икеи, даже самое, что там есть дорогое, в Тетрисе или Чикаго.
Даже я, гастер-нищеброд, в свою квартиру что-то б приличнее покупал. :oops:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:47

  Рыба-сом написав:
  hume написав:
  Рыба-сом написав:Я не верю, что это пишет элитист Эйр.
Да, удобно: пришёл, и всё купил для новой/арендной квартиры на скромный бюджет от рамочек для картин до мебели и держателей для туалетной бумаги.
Но оно ж реально всё дешёвое и, хоть сделано действительно хорошо как на эти деньги, это всё явно видно + через год юзанья ушатывается дай Б-же, сразу становится понятно, что это и почему так дёшево.
Кароч, это Юск + Эпицентр. Такое добро есть и в Киеве (ну, может, не в одном магазине сразу), реально не понимаю этого культа Икеи.
ЗЫ Это как если б Вы написали: ой какие квартиры хорошие в Аркаде/ДБК с ремонтом: зашёл - и сразу можно жить )))

Єто велоколепнейший магаз, в котором можно купить кучу недорогих дизайнерских вещей. Мало того,что на саму икеа работает много дизайнеров (как штатных, так и наёмных), так магазин мгновенно делает копии с дорогих экземпляров имнитых брендов. В Икеи можно купить как дешевые вещи из картона, так и довольно высокого класса, например крашенные фасады из мдф для кухни. При этом много разных ништяков для кухни, ванной етс.
Епицентр это жесточайшая дичь, которую бесплатно берут в китае (ну может чуть чуть платят за неё) Вот там качество просто ..., его нет. И, чтоб ур** из Эпика, заточеных на максимальную прибыль, сравнивать с Икеей, ну хз.. Несомненный плюс это то, что Эпику придётся на гвномебель цены располовинить.
ПС
Теперь по качеству, есть несколько единиц Икеи абсолютно со всеми всё хорошо.

Для вандалов и тех у кого через год мебель разламывается по непонятным причинам есть вот такие варианты
https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50292317/

Смотрите, никто не спорит, что Икея по соотношению цена/качество – прекрасный магазин. Мы сами там скупились от тарелок до детской кровати.
И сравнивал с Эпицентром сугубо в плане концепции: это как трамвай и в Праге и Киеве всё равно будет трамваем, а не такси.
Удивили восторги элитиста Эйрмакса, которому из всего, что в Киеве строится, пару объектов подходит, а тут и Икея на ура идёт. Не представляю мебель из Икеи, даже самое, что там есть дорогое, в Тетрисе или Чикаго.
Даже я, гастер-нищеброд, в свою квартиру что-то б приличнее покупал. :oops:

аірмакс в оренді, ІКЕА для тих хто не в своєму, а в оренді
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ІКЕА для тих хто не в своєму, а в оренді

иногда в продажах на вторичке проскакивают такие варианты, что ИКЕА для них-шик. на покупку квартиры денег хватило, а на ремонт и мебель-нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:15

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  maza5 написав:Берем в опекунство сельских бабушек

у меня уже в портфеле более 150 бабулек
и шо?


Раскольников убил старуху процентщицу за 317 рублей :lol:

На той час (кінець 19-го століття) це були величезні гроші. А, наприклад, напочатку 20-го століття (1900-ті роки) за 320 рублЄй можна було купити 100 кілограмів чорної зернистої ікри.
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