hume написав:

Рыба-сом написав: Я не верю, что это пишет элитист Эйр.

Да, удобно: пришёл, и всё купил для новой/арендной квартиры на скромный бюджет от рамочек для картин до мебели и держателей для туалетной бумаги.

Но оно ж реально всё дешёвое и, хоть сделано действительно хорошо как на эти деньги, это всё явно видно + через год юзанья ушатывается дай Б-же, сразу становится понятно, что это и почему так дёшево.

Кароч, это Юск + Эпицентр. Такое добро есть и в Киеве (ну, может, не в одном магазине сразу), реально не понимаю этого культа Икеи.

ЗЫ Это как если б Вы написали: ой какие квартиры хорошие в Аркаде/ДБК с ремонтом: зашёл - и сразу можно жить ))) Я не верю, что это пишет элитист Эйр.Да, удобно: пришёл, и всё купил для новой/арендной квартиры на скромный бюджет от рамочек для картин до мебели и держателей для туалетной бумаги.Но оно ж реально всё дешёвое и, хоть сделано действительно хорошо как на эти деньги, это всё явно видно + через год юзанья ушатывается дай Б-же, сразу становится понятно, что это и почему так дёшево.Кароч, это Юск + Эпицентр. Такое добро есть и в Киеве (ну, может, не в одном магазине сразу), реально не понимаю этого культа Икеи.ЗЫ Это как если б Вы написали: ой какие квартиры хорошие в Аркаде/ДБК с ремонтом: зашёл - и сразу можно жить )))

Єто велоколепнейший магаз, в котором можно купить кучу недорогих дизайнерских вещей. Мало того,что на саму икеа работает много дизайнеров (как штатных, так и наёмных), так магазин мгновенно делает копии с дорогих экземпляров имнитых брендов. В Икеи можно купить как дешевые вещи из картона, так и довольно высокого класса, например крашенные фасады из мдф для кухни. При этом много разных ништяков для кухни, ванной етс.Епицентр это жесточайшая дичь, которую бесплатно берут в китае (ну может чуть чуть платят за неё) Вот там качество просто ..., его нет. И, чтоб ур** из Эпика, заточеных на максимальную прибыль, сравнивать с Икеей, ну хз.. Несомненный плюс это то, что Эпику придётся на гвномебель цены располовинить.ПСТеперь по качеству, есть несколько единиц Икеи абсолютно со всеми всё хорошо.Для вандалов и тех у кого через год мебель разламывается по непонятным причинам есть вот такие варианты