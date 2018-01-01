Вы серьезно ?
Я думаю серьезные дядьки с утра до вечера на форумах не сидят.
так волну пускать каждый может.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 сер, 2019 12:18
Вы серьезно ?
Я думаю серьезные дядьки с утра до вечера на форумах не сидят.
так волну пускать каждый может.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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