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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1460146114621463

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 207
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
63
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:18

  hume написав:
  airmax78 написав:Хоть и не хорошо считать чужие деньги, но Прохожий, судя по всему, собирается срубить не менее ляма на открывающемся рынке земли.

Давно понятно, что Прохожий серьёзный дядька.


Вы серьезно ?
Я думаю серьезные дядьки с утра до вечера на форумах не сидят.
так волну пускать каждый может.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:46

  Хомякоид написав:[
Вы серьезно ?
Я думаю серьезные дядьки с утра до вечера на форумах не сидят.
так волну пускать каждый может.

Дядька сидит на ветке про недвижимость в Киеве. Постоянно покупает/ продает/ремонтирует, подкидывает разные идеи на подумать. А вот что наветке про киевскую недвигу делает студент из германии?!! Это вопрос очень интересный
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:16

И чего удалили мои голые цитаты по поводу ставки налоговой амнистии и по поводу того, что это коснется недвиги? Советники Зеленского, которые это говорили, уже в опале на форуме?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:19

Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:25

  hxbbgaf написав:И чего удалили мои голые цитаты по поводу ставки налоговой амнистии и по поводу того, что это коснется недвиги? Советники Зеленского, которые это говорили, уже в опале на форуме?

і мій комент, як копія комента з сайту новини, що "податкова амністія - це покарання тих, хто чесно платив податки",
і ще добавив від себе, що і за комуналь можна буде не платити, а дочекатися амністії заборгованості.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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