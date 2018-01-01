Вы серьезно ?
Я думаю серьезные дядьки с утра до вечера на форумах не сидят.
так волну пускать каждый может.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 12:18
Вы серьезно ?
Я думаю серьезные дядьки с утра до вечера на форумах не сидят.
так волну пускать каждый может.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:46
Дядька сидит на ветке про недвижимость в Киеве. Постоянно покупает/ продает/ремонтирует, подкидывает разные идеи на подумать. А вот что наветке про киевскую недвигу делает студент из германии?!! Это вопрос очень интересный
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:16
И чего удалили мои голые цитаты по поводу ставки налоговой амнистии и по поводу того, что это коснется недвиги? Советники Зеленского, которые это говорили, уже в опале на форуме?
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:19
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:25
і мій комент, як копія комента з сайту новини, що "податкова амністія - це покарання тих, хто чесно платив податки",
і ще добавив від себе, що і за комуналь можна буде не платити, а дочекатися амністії заборгованості.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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