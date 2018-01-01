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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1461146214631464>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 207
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
63
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:18

  hume написав:
  airmax78 написав:Хоть и не хорошо считать чужие деньги, но Прохожий, судя по всему, собирается срубить не менее ляма на открывающемся рынке земли.

Давно понятно, что Прохожий серьёзный дядька.


Вы серьезно ?
Я думаю серьезные дядьки с утра до вечера на форумах не сидят.
так волну пускать каждый может.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:46

  Хомякоид написав:[
Вы серьезно ?
Я думаю серьезные дядьки с утра до вечера на форумах не сидят.
так волну пускать каждый может.

Дядька сидит на ветке про недвижимость в Киеве. Постоянно покупает/ продает/ремонтирует, подкидывает разные идеи на подумать. А вот что наветке про киевскую недвигу делает студент из германии?!! Это вопрос очень интересный
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:52

Ну откроют рынок земли... Прикинула суммы, которые народ получит на руки. На хатку в том же селе детям может и хватит (так что да, можно сказать, что влияние на рынок недвижимости будет). А многие просто бу тачки купят, которые потом скорее всего расхреначат.

Тут, скорее, может быть интересно землю покупать, а не продавать...
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Прикинула суммы, которые народ получит на руки. На хатку в том же селе детям может и хватит (так что да, можно сказать, что влияние на рынок недвижимости будет). А многие просто бу тачки купят, которые потом скорее всего расхреначат.
Тут, скорее, может быть интересно землю покупать, а не продавать.

если не ошибаюсь, в 2004-2008 году на западной Украине это уже пережили, когда селяне продавали землю и катались на джипах. Потом жизнь всё расставила на свои места.
кстати, свинское отношение к чужой территории никто не стоит забывать.
https://www.anews.com/p/90410425-bolshaya-svalka-kak-evropa-zasypaet-musorom-odin-iz-krupnejshih-gorodov-afriki/

я не утверждаю, что у нас будут скупать землю под свалки, но....
Востаннє редагувалось Serg-ik в Пон 12 сер, 2019 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:59

  Natt написав:Ну откроют рынок земли... Прикинула суммы, которые народ получит на руки. На хатку в том же селе детям может и хватит (так что да, можно сказать, что влияние на рынок недвижимости будет). А многие просто бу тачки купят, которые потом скорее всего расхреначат.

Тут, скорее, может быть интересно землю покупать, а не продавать...

Natt, если хочетсо попахать, єслішо, імєтсо спадсчіна.. 60+ км от Бучі Варшавкой
Востаннє редагувалось flyman в Пон 12 сер, 2019 16:01, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:00

  Natt написав:Ну откроют рынок земли... Прикинула суммы, которые народ получит на руки. На хатку в том же селе детям может и хватит (так что да, можно сказать, что влияние на рынок недвижимости будет). А многие просто бу тачки купят, которые потом скорее всего расхреначат.

Тут, скорее, может быть интересно землю покупать, а не продавать...



Натт, не мыслите так линейно-примитивно!

В систему попадет дополнительные 5-10 млрд дол.

Сейчас вот в систему попало 2.5 млрд дол краткосрочных под Овгз, и мы уже чуствуем- первичка в доларах стала на 10% дороже за счет курса, а айфончик на 10% дешевле в гривне.
А если зайдет 10 млрд долгосрочных денег?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:11

Ребята, снимите розовые очки. С землей будет как с предприятиями и ваучерами в начале 90-х в худшем случае и просто скупят ее у селян за копейки, а те купят бу тачки, как тут уже было сказано, в лучшем.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:12

Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:12

  hxbbgaf написав:
Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського.

Что не так в этой цитате? Она не по теме? Почему ее все время трут?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:15

  hxbbgaf написав:
  hxbbgaf написав:
Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського.

Что не так в этой цитате? Она не по теме? Почему ее все время трут?

Напрягитесь и почитайте, что такое налоговая амнистия, и перестаньте бред постить. Потому и трут, что вы бредите, выдумывая всякие глупости
Faceless
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