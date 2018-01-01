Вы серьезно ?
Я думаю серьезные дядьки с утра до вечера на форумах не сидят.
так волну пускать каждый может.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 сер, 2019 12:18
Вы серьезно ?
Я думаю серьезные дядьки с утра до вечера на форумах не сидят.
так волну пускать каждый может.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:46
Дядька сидит на ветке про недвижимость в Киеве. Постоянно покупает/ продает/ремонтирует, подкидывает разные идеи на подумать. А вот что наветке про киевскую недвигу делает студент из германии?!! Это вопрос очень интересный
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:52
Ну откроют рынок земли... Прикинула суммы, которые народ получит на руки. На хатку в том же селе детям может и хватит (так что да, можно сказать, что влияние на рынок недвижимости будет). А многие просто бу тачки купят, которые потом скорее всего расхреначат.
Тут, скорее, может быть интересно землю покупать, а не продавать...
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если не ошибаюсь, в 2004-2008 году на западной Украине это уже пережили, когда селяне продавали землю и катались на джипах. Потом жизнь всё расставила на свои места.
кстати, свинское отношение к чужой территории никто не стоит забывать.
я не утверждаю, что у нас будут скупать землю под свалки, но....
Востаннє редагувалось Serg-ik в Пон 12 сер, 2019 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:59
Natt, если хочетсо попахать, єслішо, імєтсо спадсчіна.. 60+ км от Бучі Варшавкой
Востаннє редагувалось flyman в Пон 12 сер, 2019 16:01, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:00
Натт, не мыслите так линейно-примитивно!
В систему попадет дополнительные 5-10 млрд дол.
Сейчас вот в систему попало 2.5 млрд дол краткосрочных под Овгз, и мы уже чуствуем- первичка в доларах стала на 10% дороже за счет курса, а айфончик на 10% дешевле в гривне.
А если зайдет 10 млрд долгосрочных денег?
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:11
Ребята, снимите розовые очки. С землей будет как с предприятиями и ваучерами в начале 90-х в худшем случае и просто скупят ее у селян за копейки, а те купят бу тачки, как тут уже было сказано, в лучшем.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:12
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:12
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:15
Напрягитесь и почитайте, что такое налоговая амнистия, и перестаньте бред постить. Потому и трут, что вы бредите, выдумывая всякие глупости
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