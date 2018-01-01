Флай, я ж продажная женщина, пашу только за деньги.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:31
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:32
Сказал же Зеля, со всех капиталов надо будет уплатить налог, в т.ч. и недвиги, если не сможете доказать легальное происхождение средств и уплату всех налогов, включая подоходный с этих средств, в этом и есть амнистия. Он зимой у Гордона, вообще, говорил, что, кто держит в манке 10 000 долларов, будет вынужден поделиться, и это будет налоговая амнистия. В каждой стране она своя. Такое как предлагается у нас, было в очень немногих странах. Якобы пытались в Аргентине, даже приводили ее в премер, правда, песо сегодня рухнуло сразу на 34%, но то такэ.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:36
Че Вы мучаетесь, возьмите айфончик в кредит.
С чего Вы взяли, что эти деньги попадут на рынок одномоментно? Минимальный срок договора аренды пая - 7 лет. И первоочередное право на выкуп пая принадлежит арендатору (по крайней мере, во многих договорах так прописано). А если арендатор не захочет или не сможет выкупить (ну а вдруг?) или ценник очень низкий предложит, собственнику придется разрывать этот договор, чтобы продать кому-то другому. А другие собственники не захотят/не смогут этого сделать. Кому он продаст пай в центре поля? Да и вообще, выкупать интересно массивом. Сколько в поле паев? Часть из них без правильных доков, часть - чья-то еще не оформленная спадщина, кто-то не захочет продавать, кто-то цены не сложит. Так кому нужно покупать не всю землю, а какой-то тетрис из паев собирать?
Востаннє редагувалось Natt в Пон 12 сер, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Прям робінгуди, не дамо купити у селян землю щоб вони гроші не пробухали та не поїхали в кийов.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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