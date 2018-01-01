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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:31
flyman написав:
Natt, если хочетсо попахать, єслішо, імєтсо спадсчіна.. 60+ км от Бучі Варшавкой
Флай, я ж продажная женщина, пашу только за деньги.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:32
Faceless написав:
Напрягитесь и почитайте, что такое налоговая амнистия, и перестаньте бред постить. Потому и трут, что вы бредите, выдумывая всякие глупости
Сказал же Зеля, со всех капиталов надо будет уплатить налог, в т.ч. и недвиги, если не сможете доказать легальное происхождение средств и уплату всех налогов, включая подоходный с этих средств, в этом и есть амнистия. Он зимой у Гордона, вообще, говорил, что, кто держит в манке 10 000 долларов, будет вынужден поделиться, и это будет налоговая амнистия. В каждой стране она своя. Такое как предлагается у нас, было в очень немногих странах. Якобы пытались в Аргентине, даже приводили ее в премер, правда, песо сегодня рухнуло сразу на 34%, но то такэ.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:36
investorkiev написав:
Натт, не мыслите так линейно-примитивно!
В систему попадет дополнительные 5-10 млрд дол.
Сейчас вот в систему попало 2.5 млрд дол краткосрочных под Овгз, и мы уже чуствуем- первичка в доларах стала на 10% дороже за счет курса, а айфончик на 10% дешевле в гривне.
А если зайдет 10 млрд долгосрочных денег?
Че Вы мучаетесь, возьмите айфончик в кредит.
С чего Вы взяли, что эти деньги попадут на рынок одномоментно
? Минимальный срок договора аренды пая - 7 лет. И первоочередное право на выкуп пая принадлежит арендатору (по крайней мере, во многих договорах так прописано). А если арендатор не захочет или не сможет выкупить (ну а вдруг?) или ценник очень низкий предложит, собственнику придется разрывать этот договор, чтобы продать кому-то другому. А другие собственники не захотят/не смогут этого сделать. Кому он продаст пай в центре поля? Да и вообще, выкупать интересно массивом. Сколько в поле паев? Часть из них без правильных доков, часть - чья-то еще не оформленная спадщина, кто-то не захочет продавать, кто-то цены не сложит. Так кому нужно покупать не всю землю, а какой-то тетрис из паев собирать?
Востаннє редагувалось Natt
в Пон 12 сер, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:39
4e4ensxe написав: hxbbgaf написав:
Ребята, снимите розовые очки. С землей будет как с предприятиями и ваучерами в начале 90-х в худшем случае и просто скупят ее у селян за копейки, а те купят бу тачки, как тут уже было сказано, в лучшем.
по сути так и будет
аграрии имеют огромный капитал и скупить землю для них не такая уж сложная задача .
есть лишь некоторые дополнения и варианты развития событий
скупать будут за копейки: вангую 1К-1.5К за гектар
с теми кто не захочет продавать проведут разяснительную работу - и они продадут
через несколько лет после продажи - села в Украине окончательно вымрут ибо деньги они пропьют/прогуляют а работы в селах больше не станет .
но в любом случае рынок земли нужно открывать!
Прям робінгуди, не дамо купити у селян землю щоб вони гроші не пробухали та не поїхали в кийов.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 17:07
Как тут любят чужие деньги считать))
В Украине 10 млн га селхоз земли - в госсобственности.
Вот эти госс. земли оптом продадут арабам-китайцам, а деньки традиционно спиzдят.
А то раззявили рты на чужие деньги
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Додано: Пон 12 сер, 2019 17:15
Пишуть що кількість ітишніків збільшилася. Це шо робиться? Шо за фейки розповсюджуються?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 17:17
Natt написав: investorkiev написав:
Натт, не мыслите так линейно-примитивно!
В систему попадет дополнительные 5-10 млрд дол.
Сейчас вот в систему попало 2.5 млрд дол краткосрочных под Овгз, и мы уже чуствуем- первичка в доларах стала на 10% дороже за счет курса, а айфончик на 10% дешевле в гривне.
А если зайдет 10 млрд долгосрочных денег?
Че Вы мучаетесь, возьмите айфончик в кредит.
С чего Вы взяли, что эти деньги попадут на рынок одномоментно
? Минимальный срок договора аренды пая - 7 лет. И первоочередное право на выкуп пая принадлежит арендатору (по крайней мере, во многих договорах так прописано). А если арендатор не захочет или не сможет выкупить (ну а вдруг?) или ценник очень низкий предложит, собственнику придется разрывать этот договор, чтобы продать кому-то другому. А другие собственники не захотят/не смогут этого сделать. Кому он продаст пай в центре поля? Да и вообще, выкупать интересно массивом. Сколько в поле паев? Часть из них без правильных доков, часть - чья-то еще не оформленная спадщина, кто-то не захочет продавать, кто-то цены не сложит. Так кому нужно покупать не всю землю, а какой-то тетрис из паев собирать?
Первоочередной...
Що це на Вашу думку означає? Чи є це перешкодою для продажу за суму, яка задовольняє покупця і продавця?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 17:17
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Напрягитесь и почитайте, что такое налоговая амнистия, и перестаньте бред постить. Потому и трут, что вы бредите, выдумывая всякие глупости
Сказал же Зеля, со всех капиталов надо будет уплатить налог, в т.ч. и недвиги, если не сможете доказать легальное происхождение средств и уплату всех налогов, включая подоходный с этих средств, в этом и есть амнистия. Он зимой у Гордона, вообще, говорил, что, кто держит в манке 10 000 долларов, будет вынужден поделиться, и это будет налоговая амнистия. В каждой стране она своя. Такое как предлагается у нас, было в очень немногих странах. Якобы пытались в Аргентине, даже приводили ее в премер, правда, песо сегодня рухнуло сразу на 34%, но то такэ.
Последний раз говорю. Напрягите мозги, и почитайте что такое налоговая амнистия и чего она касается. Мало ли кто чего ляпал у Гордона, включайте голову.
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