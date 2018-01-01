Додано: Пон 12 сер, 2019 16:36

investorkiev написав: Натт, не мыслите так линейно-примитивно!



В систему попадет дополнительные 5-10 млрд дол.



Сейчас вот в систему попало 2.5 млрд дол краткосрочных под Овгз, и мы уже чуствуем- первичка в доларах стала на 10% дороже за счет курса, а айфончик на 10% дешевле в гривне.

А если зайдет 10 млрд долгосрочных денег? Натт, не мыслите так линейно-примитивно!В систему попадет дополнительные 5-10 млрд дол.Сейчас вот в систему попало 2.5 млрд дол краткосрочных под Овгз, и мы уже чуствуем- первичка в доларах стала на 10% дороже за счет курса,А если зайдет 10 млрд долгосрочных денег?

одномоментно

Че Вы мучаетесь, возьмите айфончик в кредит.С чего Вы взяли, что эти деньги попадут на рынок? Минимальный срок договора аренды пая - 7 лет. И первоочередное право на выкуп пая принадлежит арендатору (по крайней мере, во многих договорах так прописано). А если арендатор не захочет или не сможет выкупить (ну а вдруг?) или ценник очень низкий предложит, собственнику придется разрывать этот договор, чтобы продать кому-то другому. А другие собственники не захотят/не смогут этого сделать. Кому он продаст пай в центре поля? Да и вообще, выкупать интересно массивом. Сколько в поле паев? Часть из них без правильных доков, часть - чья-то еще не оформленная спадщина, кто-то не захочет продавать, кто-то цены не сложит. Так кому нужно покупать не всю землю, а какой-то тетрис из паев собирать?