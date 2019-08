Додано: Пон 12 сер, 2019 19:12

Natt написав: flyman написав: Natt, если хочетсо попахать, єслішо, імєтсо спадсчіна.. 60+ км от Бучі Варшавкой Natt, если хочетсо попахать, єслішо, імєтсо спадсчіна.. 60+ км от Бучі Варшавкой ... ...



Кровь из глаз. Ппц, как можно так по у.бански писать? Кровь из глаз. Ппц, как можно так по у.бански писать?

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.