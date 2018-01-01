Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Напрягитесь и почитайте, что такое налоговая амнистия, и перестаньте бред постить. Потому и трут, что вы бредите, выдумывая всякие глупости
Сказал же Зеля, со всех капиталов надо будет уплатить налог, в т.ч. и недвиги, если не сможете доказать легальное происхождение средств и уплату всех налогов, включая подоходный с этих средств, в этом и есть амнистия. Он зимой у Гордона, вообще, говорил, что, кто держит в манке 10 000 долларов, будет вынужден поделиться, и это будет налоговая амнистия. В каждой стране она своя. Такое как предлагается у нас, было в очень немногих странах. Якобы пытались в Аргентине, даже приводили ее в премер, правда, песо сегодня рухнуло сразу на 34%, но то такэ.
investorkiev написав:Натт, не мыслите так линейно-примитивно!
В систему попадет дополнительные 5-10 млрд дол.
Сейчас вот в систему попало 2.5 млрд дол краткосрочных под Овгз, и мы уже чуствуем- первичка в доларах стала на 10% дороже за счет курса, а айфончик на 10% дешевле в гривне. А если зайдет 10 млрд долгосрочных денег?
Че Вы мучаетесь, возьмите айфончик в кредит.
С чего Вы взяли, что эти деньги попадут на рынок одномоментно? Минимальный срок договора аренды пая - 7 лет. И первоочередное право на выкуп пая принадлежит арендатору (по крайней мере, во многих договорах так прописано). А если арендатор не захочет или не сможет выкупить (ну а вдруг?) или ценник очень низкий предложит, собственнику придется разрывать этот договор, чтобы продать кому-то другому. А другие собственники не захотят/не смогут этого сделать. Кому он продаст пай в центре поля? Да и вообще, выкупать интересно массивом. Сколько в поле паев? Часть из них без правильных доков, часть - чья-то еще не оформленная спадщина, кто-то не захочет продавать, кто-то цены не сложит. Так кому нужно покупать не всю землю, а какой-то тетрис из паев собирать?
Востаннє редагувалось Natt в Пон 12 сер, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Ребята, снимите розовые очки. С землей будет как с предприятиями и ваучерами в начале 90-х в худшем случае и просто скупят ее у селян за копейки, а те купят бу тачки, как тут уже было сказано, в лучшем.
по сути так и будет аграрии имеют огромный капитал и скупить землю для них не такая уж сложная задача . есть лишь некоторые дополнения и варианты развития событий скупать будут за копейки: вангую 1К-1.5К за гектар с теми кто не захочет продавать проведут разяснительную работу - и они продадут
через несколько лет после продажи - села в Украине окончательно вымрут ибо деньги они пропьют/прогуляют а работы в селах больше не станет .
но в любом случае рынок земли нужно открывать!
Прям робінгуди, не дамо купити у селян землю щоб вони гроші не пробухали та не поїхали в кийов.
Как тут любят чужие деньги считать)) В Украине 10 млн га селхоз земли - в госсобственности. Вот эти госс. земли оптом продадут арабам-китайцам, а деньки традиционно спиzдят. А то раззявили рты на чужие деньги
investorkiev написав:Натт, не мыслите так линейно-примитивно!
В систему попадет дополнительные 5-10 млрд дол.
Сейчас вот в систему попало 2.5 млрд дол краткосрочных под Овгз, и мы уже чуствуем- первичка в доларах стала на 10% дороже за счет курса, а айфончик на 10% дешевле в гривне. А если зайдет 10 млрд долгосрочных денег?
Че Вы мучаетесь, возьмите айфончик в кредит.
С чего Вы взяли, что эти деньги попадут на рынок одномоментно? Минимальный срок договора аренды пая - 7 лет. И первоочередное право на выкуп пая принадлежит арендатору (по крайней мере, во многих договорах так прописано). А если арендатор не захочет или не сможет выкупить (ну а вдруг?) или ценник очень низкий предложит, собственнику придется разрывать этот договор, чтобы продать кому-то другому. А другие собственники не захотят/не смогут этого сделать. Кому он продаст пай в центре поля? Да и вообще, выкупать интересно массивом. Сколько в поле паев? Часть из них без правильных доков, часть - чья-то еще не оформленная спадщина, кто-то не захочет продавать, кто-то цены не сложит. Так кому нужно покупать не всю землю, а какой-то тетрис из паев собирать?
Первоочередной... Що це на Вашу думку означає? Чи є це перешкодою для продажу за суму, яка задовольняє покупця і продавця?
Faceless написав:Напрягитесь и почитайте, что такое налоговая амнистия, и перестаньте бред постить. Потому и трут, что вы бредите, выдумывая всякие глупости
Сказал же Зеля, со всех капиталов надо будет уплатить налог, в т.ч. и недвиги, если не сможете доказать легальное происхождение средств и уплату всех налогов, включая подоходный с этих средств, в этом и есть амнистия. Он зимой у Гордона, вообще, говорил, что, кто держит в манке 10 000 долларов, будет вынужден поделиться, и это будет налоговая амнистия. В каждой стране она своя. Такое как предлагается у нас, было в очень немногих странах. Якобы пытались в Аргентине, даже приводили ее в премер, правда, песо сегодня рухнуло сразу на 34%, но то такэ.
Последний раз говорю. Напрягите мозги, и почитайте что такое налоговая амнистия и чего она касается. Мало ли кто чего ляпал у Гордона, включайте голову.
hume написав:Єто велоколепнейший магаз, в котором можно купить кучу недорогих дизайнерских вещей. Мало того,что на саму икеа работает много дизайнеров (как штатных, так и наёмных), так магазин мгновенно делает копии с дорогих экземпляров имнитых брендов. В Икеи можно купить как дешевые вещи из картона, так и довольно высокого класса, например крашенные фасады из мдф для кухни. При этом много разных ништяков для кухни, ванной етс. Епицентр это жесточайшая дичь, которую бесплатно берут в китае (ну может чуть чуть платят за неё) Вот там качество просто ..., его нет. И, чтоб ур** из Эпика, заточеных на максимальную прибыль, сравнивать с Икеей, ну хз.. Несомненный плюс это то, что Эпику придётся на гвномебель цены располовинить. ПС Теперь по качеству, есть несколько единиц Икеи абсолютно со всеми всё хорошо.
Смотрите, никто не спорит, что Икея по соотношению цена/качество – прекрасный магазин. Мы сами там скупились от тарелок до детской кровати. И сравнивал с Эпицентром сугубо в плане концепции: это как трамвай и в Праге и Киеве всё равно будет трамваем, а не такси. Удивили восторги элитиста Эйрмакса, которому из всего, что в Киеве строится, пару объектов подходит, а тут и Икея на ура идёт. Не представляю мебель из Икеи, даже самое, что там есть дорогое, в Тетрисе или Чикаго. Даже я, гастер-нищеброд, в свою квартиру что-то б приличнее покупал.
Я готов поспорить, что если вас завести в квартиру с дизайнерским ремонтом, наполовину обставленную итальянской мебелью, а наполовину из ИКЕИ - вы не определите где какая.