Я - может быть. Но я ведь не эстет, и запросы у меня пониже будут, Эйрмакс
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Додано: Пон 12 сер, 2019 19:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я - может быть. Но я ведь не эстет, и запросы у меня пониже будут, Эйрмакс
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:49
Вы совершенно забыли в каком контексте говорилось об Икее. И да, даже в Тетрисе и ЦП местами вы можете встретить плитку Атем. А в ФК2 - так сплошь и рядом. Что уж говорить о мебели из Икеи - она бы точно нашла себе достойное применение в этих ЖК.
Кстати, вот как надо делать лофт:
Прайс не обсуждаем.
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Напомните, пожалуйста.
Как же так?... Срамота! МОПы от шока не посыпались?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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