Я - может быть. Но я ведь не эстет, и запросы у меня пониже будут, Эйрмакс
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Додано: Пон 12 сер, 2019 19:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я - может быть. Но я ведь не эстет, и запросы у меня пониже будут, Эйрмакс
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:49
Вы совершенно забыли в каком контексте говорилось об Икее. И да, даже в Тетрисе и ЦП местами вы можете встретить плитку Атем. А в ФК2 - так сплошь и рядом. Что уж говорить о мебели из Икеи - она бы точно нашла себе достойное применение в этих ЖК.
Кстати, вот как надо делать лофт:
Прайс не обсуждаем.
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Напомните, пожалуйста.
Как же так?... Срамота! МОПы от шока не посыпались?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:38
А почему прайс не обсуждаем, очень даже интересный прайс на квартиру 5100$ за квадрат
Вот аналогичная квартира на 20 этаже точно такой же площади вид даже получше но голая, без ремонта, цена 126куе а та что Макс запостил стоит 265куе
0950868242.est.ua/ua/16695641/
Живите своим умом!
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спорное решение.
Кухонной зоны нет как таковой, чисто попить кофе или поесть пиццу...
Отдельной спальной зоны тоже нет. И это на 50+м2...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:26
почемуто многие думаю,что если стиль - лофт, то стоимость ремонта - копейки
порой хороший лофт сделать стоит дороже чем пресловутый "евроремонт" с кучей подвесных потолков.
ПыСы - только качественная шлифовка бетонного потолка (колонн) + покрытие лаком будет стоить нормально так
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:37
А праздник медленно и постепенно приближается.
Сегодня в США стальной индекс упал на 3% , за год падение составило 24%
Золото обновляет максимумы уже 1524
А еще сегодня пшеница упала на 6,5% и кукуруза на 6% , после того как министерство сельского хозяйства США пересмотрело прогноз урожая и подняло оценку .
Живите своим умом!
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