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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1462146314641465

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я готов поспорить, что если вас завести в квартиру с дизайнерским ремонтом, наполовину обставленную итальянской мебелью, а наполовину из ИКЕИ - вы не определите где какая.

Я - может быть. Но я ведь не эстет, и запросы у меня пониже будут, Эйрмакс :)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:49

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Я готов поспорить, что если вас завести в квартиру с дизайнерским ремонтом, наполовину обставленную итальянской мебелью, а наполовину из ИКЕИ - вы не определите где какая.

Я - может быть. Но я ведь не эстет, и запросы у меня пониже будут, Эйрмакс :)

Вы совершенно забыли в каком контексте говорилось об Икее. И да, даже в Тетрисе и ЦП местами вы можете встретить плитку Атем. А в ФК2 - так сплошь и рядом. Что уж говорить о мебели из Икеи - она бы точно нашла себе достойное применение в этих ЖК.
Кстати, вот как надо делать лофт: https://www.olx.ua/obyavlenie/neveroyat ... 65845435b2
Прайс не обсуждаем.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вы совершенно забыли в каком контексте говорилось об Икее.

Напомните, пожалуйста.
  airmax78 написав:И да, даже в Тетрисе и ЦП местами вы можете встретить плитку Атем. А в ФК2 - так сплошь и рядом. Что уж говорить о мебели из Икеи - она бы точно нашла себе достойное применение в этих ЖК.

Как же так?... Срамота! МОПы от шока не посыпались?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:29

Рыба-сом пропал калабуховский дом...(с) :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:38

  airmax78 написав:Кстати, вот как надо делать лофт: https://www.olx.ua/obyavlenie/neveroyat ... 65845435b2
Прайс не обсуждаем.

А почему прайс не обсуждаем, очень даже интересный прайс на квартиру 5100$ за квадрат :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Вот аналогичная квартира на 20 этаже точно такой же площади вид даже получше но голая, без ремонта, цена 126куе а та что Макс запостил стоит 265куе
0950868242.est.ua/ua/16695641/
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Кстати, вот как надо делать лофт: https://www.olx.ua/obyavlenie/neveroyat ... 65845435b2

Спорное решение.
Кухонной зоны нет как таковой, чисто попить кофе или поесть пиццу...
Отдельной спальной зоны тоже нет. И это на 50+м2...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:26

почемуто многие думаю,что если стиль - лофт, то стоимость ремонта - копейки :)

порой хороший лофт сделать стоит дороже чем пресловутый "евроремонт" с кучей подвесных потолков.

ПыСы - только качественная шлифовка бетонного потолка (колонн) + покрытие лаком будет стоить нормально так ;)
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:37

А праздник медленно и постепенно приближается.

Сегодня в США стальной индекс упал на 3% , за год падение составило 24%

Золото обновляет максимумы уже 1524

А еще сегодня пшеница упала на 6,5% и кукуруза на 6% , после того как министерство сельского хозяйства США пересмотрело прогноз урожая и подняло оценку .
Живите своим умом!
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