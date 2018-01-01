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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 сер, 2019 22:21
Natt написав:
Ну откроют рынок земли... Прикинула суммы, которые народ получит на руки. На хатку в том же селе детям может и хватит (так что да, можно сказать, что влияние на рынок недвижимости будет). А многие просто бу тачки купят, которые потом скорее всего расхреначат.
Тут, скорее, может быть интересно землю покупать, а не продавать...
а те кто хаты продадут, что покупать будут?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 22:52
Что бы тут не писали но рынок земли будет драйвером. Даже если он даст толчёк продаже 5000 квартир из 25000 которые сдают за год, это всё равно 20%
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