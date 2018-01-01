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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1463146414651466

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:21

  Natt написав:Ну откроют рынок земли... Прикинула суммы, которые народ получит на руки. На хатку в том же селе детям может и хватит (так что да, можно сказать, что влияние на рынок недвижимости будет). А многие просто бу тачки купят, которые потом скорее всего расхреначат.

Тут, скорее, может быть интересно землю покупать, а не продавать...

а те кто хаты продадут, что покупать будут?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что бы тут не писали но рынок земли будет драйвером. Даже если он даст толчёк продаже 5000 квартир из 25000 которые сдают за год, это всё равно 20%
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:17

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Кстати, вот как надо делать лофт: https://www.olx.ua/obyavlenie/neveroyat ... 65845435b2

Спорное решение.
Кухонной зоны нет как таковой, чисто попить кофе или поесть пиццу...
Отдельной спальной зоны тоже нет. И это на 50+м2...

Ну так классический. Все в одном объеме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:27

  Оранжевый-хит сезона написав:Что бы тут не писали но рынок земли будет драйвером. Даже если он даст толчёк продаже 5000 квартир из 25000 которые сдают за год, это всё равно 20%
Так и будет.
Но, разумнее, это время использовать для покупки земли, а не бетона, ихмо. Не имею ввиду "паи в середине поля", а паи в классной локации, под бизнес. И сады бы покупала!
Но, бестолковый манюпас с паем, одаст за гроши и эти гроши утекут сквозь пальцы, как песок... Сори за офф, философское настроение :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:29

  zzzzzz написав:А праздник медленно и постепенно приближается.

Сегодня в США стальной индекс упал на 3% , за год падение составило 24%

Золото обновляет максимумы уже 1524

А еще сегодня пшеница упала на 6,5% и кукуруза на 6% , после того как министерство сельского хозяйства США пересмотрело прогноз урожая и подняло оценку .

В воздухе пахнет грозой. Но все мы помним формулу Будивельника: 1кв.м киевской недвиги = 1 унции золота. Чем дороже золото - тем дороже киевская недвига в доллярах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:32

  airmax78 написав:В воздухе пахнет грозой.

Так то оно так, но есть момент: если мортгейдж опустят до уровня инфляции, то стоит ли флошится сразу или ждать падения... не могу для себя решить.
Понаехал
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