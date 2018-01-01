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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 сер, 2019 22:52
Что бы тут не писали но рынок земли будет драйвером. Даже если он даст толчёк продаже 5000 квартир из 25000 которые сдают за год, это всё равно 20%
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 12 сер, 2019 23:17
Прохожий написав:
Спорное решение.
Кухонной зоны нет как таковой, чисто попить кофе или поесть пиццу...
Отдельной спальной зоны тоже нет. И это на 50+м2...
Ну так классический. Все в одном объеме.
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airmax78
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Додано: Пон 12 сер, 2019 23:27
Оранжевый-хит сезона написав:
Что бы тут не писали но рынок земли будет драйвером. Даже если он даст толчёк продаже 5000 квартир из 25000 которые сдают за год, это всё равно 20%
Так и будет.
Но, разумнее, это время использовать для покупки земли, а не бетона, ихмо. Не имею ввиду "паи в середине поля", а паи в классной локации, под бизнес. И сады бы покупала!
Но, бестолковый манюпас с паем, одаст за гроши и эти гроши утекут сквозь пальцы, как песок... Сори за офф, философское настроение
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Пон 12 сер, 2019 23:29
zzzzzz написав:
А праздник медленно и постепенно приближается.
Сегодня в США стальной индекс упал на 3% , за год падение составило 24%
Золото обновляет максимумы уже 1524
А еще сегодня пшеница упала на 6,5% и кукуруза на 6% , после того как министерство сельского хозяйства США пересмотрело прогноз урожая и подняло оценку .
В воздухе пахнет грозой. Но все мы помним формулу Будивельника: 1кв.м киевской недвиги = 1 унции золота. Чем дороже золото - тем дороже киевская недвига в доллярах.
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airmax78
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Додано: Пон 12 сер, 2019 23:32
airmax78 написав:
В воздухе пахнет грозой.
Так то оно так, но есть момент: если мортгейдж опустят до уровня инфляции, то стоит ли флошится сразу или ждать падения... не могу для себя решить.
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Понаехал
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Додано: Вів 13 сер, 2019 08:22
Прохожий написав:
Спорное решение.
Кухонной зоны нет как таковой, чисто попить кофе или поесть пиццу...
Отдельной спальной зоны тоже нет. И это на 50+м2...
Были в старом фонде планировки вообще без кухни наши советские люди должны питаться в столовых к этому и пришли современные буржуа предпочитают ресторан
Врядли в 50 м на одного человека рассчитанного будут котлетки тушиться и пирожки жариться
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choca
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Додано: Вів 13 сер, 2019 08:32
airmax78 написав: zzzzzz написав:
А праздник медленно и постепенно приближается.
Сегодня в США стальной индекс упал на 3% , за год падение составило 24%
Золото обновляет максимумы уже 1524
А еще сегодня пшеница упала на 6,5% и кукуруза на 6% , после того как министерство сельского хозяйства США пересмотрело прогноз урожая и подняло оценку .
В воздухе пахнет грозой. Но все мы помним формулу Будивельника: 1кв.м киевской недвиги = 1 унции золота. Чем дороже золото - тем дороже киевская недвига в доллярах.
я смотрю тут на форуме секта ожидателей дорожая (мечтатели, которым в прежней жизни жилось сытно и богато только из-за роста цены), в том числе доморощенные экономисты)
я когда-то в банке работал и на кредитном комитете (а в то время цены были и по 3т за метр на троещине!!!) все, связанные с недвигой уверяли что будет еще дороже и срочно надабрать!
вот они до сих пор такие песни и поют) тогда, кстати, рассказывали что себистоимость ну никак не может быть ниже 1,5т за метр. доморощенные экономисты они такие)
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sash_molot
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Додано: Вів 13 сер, 2019 08:38
Оранжевый-хит сезона написав: Natt написав:
Ну откроют рынок земли... Прикинула суммы, которые народ получит на руки. На хатку в том же селе детям может и хватит (так что да, можно сказать, что влияние на рынок недвижимости будет). А многие просто бу тачки купят, которые потом скорее всего расхреначат.
Тут, скорее, может быть интересно землю покупать, а не продавать...
а те кто хаты продадут, что покупать будут?
Тут же вроде кто-то показывал, сколько стоит хата прямо у электрички.
Купи за эти деньги что-нибудь в столице (а где-то в другом месте и покупать не стоит, так ведь?). А уж сколько стоит хата в месте - три часа на авто...
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vano80
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:40
sash_molot написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
А праздник медленно и постепенно приближается.
Сегодня в США стальной индекс упал на 3% , за год падение составило 24%
Золото обновляет максимумы уже 1524
А еще сегодня пшеница упала на 6,5% и кукуруза на 6% , после того как министерство сельского хозяйства США пересмотрело прогноз урожая и подняло оценку .
В воздухе пахнет грозой. Но все мы помним формулу Будивельника: 1кв.м киевской недвиги = 1 унции золота. Чем дороже золото - тем дороже киевская недвига в доллярах.
я смотрю тут на форуме секта ожидателей дорожая (мечтатели, которым в прежней жизни жилось сытно и богато только из-за роста цены), в том числе доморощенные экономисты)
я когда-то в банке работал и на кредитном комитете (а в то время цены были и по 3т за метр на троещине!!!) все, связанные с недвигой уверяли что будет еще дороже и срочно надабрать!
вот они до сих пор такие песни и поют) тогда, кстати, рассказывали что себистоимость ну никак не может быть ниже 1,5т за метр. доморощенные экономисты они такие)
Саша, давите этих свидетелей дорожая!
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airmax78
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:43
Сделать потолок белым ( гипсокартон или шпаклёвка + покраска) и будет хай-тек )))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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