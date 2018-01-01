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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1464146514661467

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:48

Лёд трогается

Рыночную стоимость сформируют сами участники рынка, которые придут на осмотр квартиры, выразят своё желание купить путём заполнения оферты. Оферта не обязывает покупать, её роль = регуляция отношений между потенциальными покупателями для определения рыночной стоимости объекта ими самими же. Оферты будут приниматься, начиная с стартовой стоимости 105000$. Среди всех согласившихся купить квартиру путём переговоров определится победитель = наш идеальный покупатель, который предложит максимальную сумму за квартиру. Подписание нотариального предварительного или основного Договора Купли-Продажи состоится 27го августа 2019 года во Вторник, у выбранного Победителем Нотариуса. Документы к проведению сделки готовы, оценка будет получена накануне подписания. День открытых дверей для проведения осмотров 22 августа Четверг. Покупатель должен быть готов оформить нотариально отношения с Продавцом квартиры 27го августа 2019 года.
Аукционный метод продаж = революция на рынке вторичной недвижимости, и я Александр Корхов = агент аукционист = руководитель отдела продаж АН La Vida = главный идеолог применения аукционного метода в продажах недвижимости на территории Киева. Это самый прогрессивный метод при операциях с недвижимостью, тут стоимость объекта формирует рынок, удивительный факт из опыта, покупатель покупает ровно за столько сколько потребуется чтоб купить, а продавец продаёт дороже и быстрее чем по-старинке, выходя на рынок с завышенной ценой "на торг, на удачу и ещё на чуть-чуть" теряя потом в стоимости и самое главное время, которое за деньги потом не откупается назад! При таком подходе к продаже условия для всех равные и прозрачные, заранее всё понятно и чётко оговорено. Просьба с уважением относится друг к другу, принять и выполнить равные для всех условия, я гарант того что все участники процесса так же отнесутся к Вам, чётко выполняя и соблюдая правила нашего аукциона. Квартира достанется идеальному покупателю который придёт, увидит, победит.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9456
З нами з: 10.06.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 822 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:52

История "успеха"
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3-komnatnuyu-kvartiru-100m2-ul-rudanskogo-stepana-3a-79950-u-IDEVZn1.html#c33e76c504
Новая квартира в уютном месте.Шевченковский р-н,ул.Руданского,3А,
100 метров за 80000 долл. Без ремонта. Дому 10 или более лет, кажется вводился в эксплуатацию по решению суда, кажись "УКО-груп"
а покупалось за сколько?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9456
З нами з: 10.06.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:13

  Serg-ik написав:История "успеха"
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3-komnatnuyu-kvartiru-100m2-ul-rudanskogo-stepana-3a-79950-u-IDEVZn1.html#c33e76c504
Новая квартира в уютном месте.Шевченковский р-н,ул.Руданского,3А,
100 метров за 80000 долл. Без ремонта. Дому 10 или более лет, кажется вводился в эксплуатацию по решению суда, кажись "УКО-груп"
а покупалось за сколько?

Только мне одному кажется, что это дорогова-то за УКО?
airmax78
 
Повідомлень: 31061
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3644 раз.
Попередження: 1
 
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