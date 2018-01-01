Додано: Вів 13 сер, 2019 10:30

airmax78 мож и дороговато. Дело в другом: кто то отстегнул в валюте 2-3 раза дороже в далёком -далёком году, а квартира-без ремонта.

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s