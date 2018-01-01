Новая квартира в уютном месте.Шевченковский р-н,ул.Руданского,3А,
100 метров за 80000 долл. Без ремонта. Дому 10 или более лет, кажется вводился в эксплуатацию по решению суда, кажись "УКО-груп"
а покупалось за сколько?
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:52
История "успеха"
Новая квартира в уютном месте.Шевченковский р-н,ул.Руданского,3А,
100 метров за 80000 долл. Без ремонта. Дому 10 или более лет, кажется вводился в эксплуатацию по решению суда, кажись "УКО-груп"
а покупалось за сколько?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:13
Только мне одному кажется, что это дорогова-то за УКО?
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:30
airmax78 мож и дороговато. Дело в другом: кто то отстегнул в валюте 2-3 раза дороже в далёком -далёком году, а квартира-без ремонта.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, какой дороже, 160-240куе квартиры от УКО не стоили никогда.
Скорее всего та хата была куплена за 50куе, т.е на ней еще и навариться хотят.
Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской.
Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:42
Таких "инвестиционных" квартир в любом новом или средне-новом доме полно.
Для дочки, для сына, а шоб було = треба кудись гроши заховати.
Может засол от застройщика.
Сложно человеку, который сам заработал на квартиру лет за десять, понять логику тех, кому "просто так" отваливалось тыс по 100+ баксов в месяц. Концентрация таких в Киеве повыше, чем с среднем по стране
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:43
Трибека, хватит троллить! Все уже давно поняли, что вы мужчина.
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
19/02/2013
1700 у.е за метр. а сейчас по 800
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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