Рыночную стоимость сформируют сами участники рынка, которые придут на осмотр квартиры, выразят своё желание купить путём заполнения оферты. Оферта не обязывает покупать, её роль = регуляция отношений между потенциальными покупателями для определения рыночной стоимости объекта ими самими же. Оферты будут приниматься, начиная с стартовой стоимости 105000$. Среди всех согласившихся купить квартиру путём переговоров определится победитель = наш идеальный покупатель, который предложит максимальную сумму за квартиру. Подписание нотариального предварительного или основного Договора Купли-Продажи состоится 27го августа 2019 года во Вторник, у выбранного Победителем Нотариуса. Документы к проведению сделки готовы, оценка будет получена накануне подписания. День открытых дверей для проведения осмотров 22 августа Четверг. Покупатель должен быть готов оформить нотариально отношения с Продавцом квартиры 27го августа 2019 года.

Аукционный метод продаж = революция на рынке вторичной недвижимости, и я Александр Корхов = агент аукционист = руководитель отдела продаж АН La Vida = главный идеолог применения аукционного метода в продажах недвижимости на территории Киева. Это самый прогрессивный метод при операциях с недвижимостью, тут стоимость объекта формирует рынок, удивительный факт из опыта, покупатель покупает ровно за столько сколько потребуется чтоб купить, а продавец продаёт дороже и быстрее чем по-старинке, выходя на рынок с завышенной ценой "на торг, на удачу и ещё на чуть-чуть" теряя потом в стоимости и самое главное время, которое за деньги потом не откупается назад! При таком подходе к продаже условия для всех равные и прозрачные, заранее всё понятно и чётко оговорено. Просьба с уважением относится друг к другу, принять и выполнить равные для всех условия, я гарант того что все участники процесса так же отнесутся к Вам, чётко выполняя и соблюдая правила нашего аукциона. Квартира достанется идеальному покупателю который придёт, увидит, победит.