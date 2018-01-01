Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыночную стоимость сформируют сами участники рынка, которые придут на осмотр квартиры, выразят своё желание купить путём заполнения оферты. Оферта не обязывает покупать, её роль = регуляция отношений между потенциальными покупателями для определения рыночной стоимости объекта ими самими же. Оферты будут приниматься, начиная с стартовой стоимости 105000$. Среди всех согласившихся купить квартиру путём переговоров определится победитель = наш идеальный покупатель, который предложит максимальную сумму за квартиру. Подписание нотариального предварительного или основного Договора Купли-Продажи состоится 27го августа 2019 года во Вторник, у выбранного Победителем Нотариуса. Документы к проведению сделки готовы, оценка будет получена накануне подписания. День открытых дверей для проведения осмотров 22 августа Четверг. Покупатель должен быть готов оформить нотариально отношения с Продавцом квартиры 27го августа 2019 года. Аукционный метод продаж = революция на рынке вторичной недвижимости, и я Александр Корхов = агент аукционист = руководитель отдела продаж АН La Vida = главный идеолог применения аукционного метода в продажах недвижимости на территории Киева. Это самый прогрессивный метод при операциях с недвижимостью, тут стоимость объекта формирует рынок, удивительный факт из опыта, покупатель покупает ровно за столько сколько потребуется чтоб купить, а продавец продаёт дороже и быстрее чем по-старинке, выходя на рынок с завышенной ценой "на торг, на удачу и ещё на чуть-чуть" теряя потом в стоимости и самое главное время, которое за деньги потом не откупается назад! При таком подходе к продаже условия для всех равные и прозрачные, заранее всё понятно и чётко оговорено. Просьба с уважением относится друг к другу, принять и выполнить равные для всех условия, я гарант того что все участники процесса так же отнесутся к Вам, чётко выполняя и соблюдая правила нашего аукциона. Квартира достанется идеальному покупателю который придёт, увидит, победит.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Серж, какой дороже, 160-240куе квартиры от УКО не стоили никогда.
Скорее всего та хата была куплена за 50куе, т.е на ней еще и навариться хотят.
Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской. Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.
Serg-ik написав:airmax78 мож и дороговато. Дело в другом: кто то отстегнул в валюте 2-3 раза дороже в далёком -далёком году, а квартира-без ремонта.
Таких "инвестиционных" квартир в любом новом или средне-новом доме полно. Для дочки, для сына, а шоб було = треба кудись гроши заховати. Может засол от застройщика.
Сложно человеку, который сам заработал на квартиру лет за десять, понять логику тех, кому "просто так" отваливалось тыс по 100+ баксов в месяц. Концентрация таких в Киеве повыше, чем с среднем по стране
investorkiev написав:Серж, какой дороже, 160-240куе квартиры от УКО не стоили никогда.
Скорее всего та хата была куплена за 50куе, т.е на ней еще и навариться хотят.
Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской. Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.
Трибека, хватит троллить! Все уже давно поняли, что вы мужчина.