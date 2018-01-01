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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1465146614671468>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:48

Лёд трогается

Рыночную стоимость сформируют сами участники рынка, которые придут на осмотр квартиры, выразят своё желание купить путём заполнения оферты. Оферта не обязывает покупать, её роль = регуляция отношений между потенциальными покупателями для определения рыночной стоимости объекта ими самими же. Оферты будут приниматься, начиная с стартовой стоимости 105000$. Среди всех согласившихся купить квартиру путём переговоров определится победитель = наш идеальный покупатель, который предложит максимальную сумму за квартиру. Подписание нотариального предварительного или основного Договора Купли-Продажи состоится 27го августа 2019 года во Вторник, у выбранного Победителем Нотариуса. Документы к проведению сделки готовы, оценка будет получена накануне подписания. День открытых дверей для проведения осмотров 22 августа Четверг. Покупатель должен быть готов оформить нотариально отношения с Продавцом квартиры 27го августа 2019 года.
Аукционный метод продаж = революция на рынке вторичной недвижимости, и я Александр Корхов = агент аукционист = руководитель отдела продаж АН La Vida = главный идеолог применения аукционного метода в продажах недвижимости на территории Киева. Это самый прогрессивный метод при операциях с недвижимостью, тут стоимость объекта формирует рынок, удивительный факт из опыта, покупатель покупает ровно за столько сколько потребуется чтоб купить, а продавец продаёт дороже и быстрее чем по-старинке, выходя на рынок с завышенной ценой "на торг, на удачу и ещё на чуть-чуть" теряя потом в стоимости и самое главное время, которое за деньги потом не откупается назад! При таком подходе к продаже условия для всех равные и прозрачные, заранее всё понятно и чётко оговорено. Просьба с уважением относится друг к другу, принять и выполнить равные для всех условия, я гарант того что все участники процесса так же отнесутся к Вам, чётко выполняя и соблюдая правила нашего аукциона. Квартира достанется идеальному покупателю который придёт, увидит, победит.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлень: 9460
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Подякував: 170 раз.
Подякували: 822 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:52

История "успеха"
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3-komnatnuyu-kvartiru-100m2-ul-rudanskogo-stepana-3a-79950-u-IDEVZn1.html#c33e76c504
Новая квартира в уютном месте.Шевченковский р-н,ул.Руданского,3А,
100 метров за 80000 долл. Без ремонта. Дому 10 или более лет, кажется вводился в эксплуатацию по решению суда, кажись "УКО-груп"
а покупалось за сколько?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлень: 9460
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Подякував: 170 раз.
Подякували: 822 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:13

  Serg-ik написав:История "успеха"
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3-komnatnuyu-kvartiru-100m2-ul-rudanskogo-stepana-3a-79950-u-IDEVZn1.html#c33e76c504
Новая квартира в уютном месте.Шевченковский р-н,ул.Руданского,3А,
100 метров за 80000 долл. Без ремонта. Дому 10 или более лет, кажется вводился в эксплуатацию по решению суда, кажись "УКО-груп"
а покупалось за сколько?

Только мне одному кажется, что это дорогова-то за УКО?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:30

airmax78 мож и дороговато. Дело в другом: кто то отстегнул в валюте 2-3 раза дороже в далёком -далёком году, а квартира-без ремонта.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, какой дороже, 160-240куе квартиры от УКО не стоили никогда.

Скорее всего та хата была куплена за 50куе, т.е на ней еще и навариться хотят.

Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской.
Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:42

  Serg-ik написав:airmax78 мож и дороговато. Дело в другом: кто то отстегнул в валюте 2-3 раза дороже в далёком -далёком году, а квартира-без ремонта.


Таких "инвестиционных" квартир в любом новом или средне-новом доме полно.
Для дочки, для сына, а шоб було = треба кудись гроши заховати.
Может засол от застройщика.

Сложно человеку, который сам заработал на квартиру лет за десять, понять логику тех, кому "просто так" отваливалось тыс по 100+ баксов в месяц. Концентрация таких в Киеве повыше, чем с среднем по стране :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:43

  investorkiev написав:Серж, какой дороже, 160-240куе квартиры от УКО не стоили никогда.

Скорее всего та хата была куплена за 50куе, т.е на ней еще и навариться хотят.

Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской.
Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.

Трибека, хватит троллить! Все уже давно поняли, что вы мужчина.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, какой дороже, 160-240куе квартиры от УКО не стоили никогда.

Скорее всего та хата была куплена за 50куе

19/02/2013
В 6-й секции, ЖК "Затишний" - все квартиры проданы.
На данный момент в реализации остались квартиры во 2 и 3 секциях. Цена за м2: 14 000 грн

http://forum.domik.ua/zhk-zatishnij-rudanskogo-3-3a-megapolisstroj-t20252.html
1700 у.е за метр. а сейчас по 800
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:33

За сегодня Золото +1,8%
Серебро +2,2%
И это еще не вечер.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:44

  zzzzzz написав:За сегодня Золото +1,8%
Серебро +2,2%
И это еще не вечер.



Где можно почитать вменяемую аналитику?
Будет кризис в этом году или нет?
Я не могу принять решение. Если будет - то нужно в кеше сидеть. Если не будет - то можно впрыгивать.

Вижу что 10летние трежеря были вчера 1.72, а сейчас 1.65, тоесть народ валит в защитные активы - трежерис, золото.
Но как то вяло. Где банкротства а-ля Лемон бразерс? Дефолт а-ля Греция?

Может Брекзит послужит триггером?
investorkiev
 
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