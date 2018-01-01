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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1465146614671468

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:56

  investorkiev написав:Где можно почитать вменяемую аналитику?
Будет кризис в этом году или нет?
Я не могу принять решение. Если будет - то нужно в кеше сидеть. Если не будет - то можно впрыгивать.

Вижу что 10летние трежеря были вчера 1.72, а сейчас 1.65, тоесть народ валит в защитные активы - трежерис, золото.
Но как то вяло. Где банкротства а-ля Лемон бразерс? Дефолт а-ля Греция?

Может Брекзит послужит триггером?

а куда на год впрыгивать? в недвигу? это тупо
sash_molot
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:нужно в кеше сидеть

в какой валюте?

Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара
https://kurs.com.ua/novost/126610-tramp-prigotovil-akstremalnii-scenarii-obvala-dollara/

если вдруг сайт для Вас "сепарский", можете почитать на других, "правильных"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:19

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:нужно в кеше сидеть

в какой валюте?

Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара
https://kurs.com.ua/novost/126610-tramp-prigotovil-akstremalnii-scenarii-obvala-dollara/

если вдруг сайт для Вас "сепарский", можете почитать на других, "правильных"


Так Трамп хочет ослабить долар к евро и юаню, а не к гривне это отношения не имеет- малейшие чихи в мировых финансах нехило дадут пр@ср@ться нашей валюте
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:30

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:За сегодня Золото +1,8%
Серебро +2,2%
И это еще не вечер.



Где можно почитать вменяемую аналитику?
Будет кризис в этом году или нет?
Я не могу принять решение. Если будет - то нужно в кеше сидеть. Если не будет - то можно впрыгивать.

Вижу что 10летние трежеря были вчера 1.72, а сейчас 1.65, тоесть народ валит в защитные активы - трежерис, золото.
Но как то вяло. Где банкротства а-ля Лемон бразерс? Дефолт а-ля Греция?

Может Брекзит послужит триггером?

Когда произойдет нечто подобное - выпрыгивать уже будет поздно - только привязать себя к мачте и надеяться, что судно не пойдет на дно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:32

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:нужно в кеше сидеть

в какой валюте?

Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара
https://kurs.com.ua/novost/126610-tramp-prigotovil-akstremalnii-scenarii-obvala-dollara/

если вдруг сайт для Вас "сепарский", можете почитать на других, "правильных"

Серж, а у вас от таких новостей сердце не замирает?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, а у вас от таких новостей сердце не замирает?

типа" у тебя баксовая котлета под матрасом, она обесценится, скорее покупай бетон"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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