Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:56
investorkiev написав:
Где можно почитать вменяемую аналитику?
Будет кризис в этом году или нет?
Я не могу принять решение. Если будет - то нужно в кеше сидеть. Если не будет - то можно впрыгивать.
Вижу что 10летние трежеря были вчера 1.72, а сейчас 1.65, тоесть народ валит в защитные активы - трежерис, золото.
Но как то вяло. Где банкротства а-ля Лемон бразерс? Дефолт а-ля Греция?
Может Брекзит послужит триггером?
а куда на год впрыгивать? в недвигу? это тупо
sash_molot
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Додано: Вів 13 сер, 2019 12:57
investorkiev написав:
нужно в кеше сидеть
в какой валюте?
Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара https://kurs.com.ua/novost/126610-tramp-prigotovil-akstremalnii-scenarii-obvala-dollara/
если вдруг сайт для Вас "сепарский", можете почитать на других, "правильных"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:19
Так Трамп хочет ослабить долар к евро и юаню, а не к гривне это отношения не имеет- малейшие чихи в мировых финансах нехило дадут пр@ср@ться нашей валюте
investorkiev
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:30
investorkiev написав: zzzzzz написав:
За сегодня Золото +1,8%
Серебро +2,2%
И это еще не вечер.
Где можно почитать вменяемую аналитику?
Будет кризис в этом году или нет?
Я не могу принять решение. Если будет - то нужно в кеше сидеть. Если не будет - то можно впрыгивать.
Вижу что 10летние трежеря были вчера 1.72, а сейчас 1.65, тоесть народ валит в защитные активы - трежерис, золото.
Но как то вяло. Где банкротства а-ля Лемон бразерс? Дефолт а-ля Греция?
Может Брекзит послужит триггером?
Когда произойдет нечто подобное - выпрыгивать уже будет поздно - только привязать себя к мачте и надеяться, что судно не пойдет на дно.
airmax78
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:32
Серж, а у вас от таких новостей сердце не замирает?
airmax78
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:45
airmax78 написав:
Серж, а у вас от таких новостей сердце не замирает?
типа" у тебя баксовая котлета под матрасом, она обесценится, скорее покупай бетон"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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