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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1465146614671468

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:32

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:нужно в кеше сидеть

в какой валюте?

Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара
https://kurs.com.ua/novost/126610-tramp-prigotovil-akstremalnii-scenarii-obvala-dollara/

если вдруг сайт для Вас "сепарский", можете почитать на других, "правильных"

Серж, а у вас от таких новостей сердце не замирает?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, а у вас от таких новостей сердце не замирает?

типа" у тебя баксовая котлета под матрасом, она обесценится, скорее покупай бетон"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:03

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, а у вас от таких новостей сердце не замирает?

типа" у тебя баксовая котлета под матрасом, она обесценится, скорее покупай бетон"?

не, типа уходи в ойро 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:03

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, а у вас от таких новостей сердце не замирает?

типа" у тебя баксовая котлета под матрасом, она обесценится, скорее покупай бетон"?

От просто: "у тебя баксовая котлета под матросом - она обесценится".
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:13

Аналитика по доходности недвижимости при покупке в аренду

Зображення

Предположения и упрощения при расчете:
- Данные по продаже/аренде с ЛУН за 31.07
- Интерполяция со сглаживающими коэффициентами по ближайшим точкам
- Стоимость "освежающего" ремонта перед переводом в аренду - 100 долларов за квадрат
- Учитывается фактор вакантности (простоя) как половина средней экспозиции по данному дому, и средний срок аренды - 1,5 года

Похоже на правду?
deem
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:27

UPDATED: Исправлена ошибка в агрегации

То же самое, по новым ЖК:

Размер - количество квартир в ЖК. Цвет - годовой возврат инвестиции по упрощенной модели. Красный на уровне <7,25% (бенчмарк доходности по долларовому ОВГЗ), зеленый на уровне >20% (не знаю, пусть будет условный "Идеал моей прелести")

Зображення

Снова же, следующие упрощения для модели:

- Стоимость первого ремонта перед сдачей - 400 у.е. за квадрат
- Учитываемые сроки сдачи - плюс год от заявленной застройщиком
- Доходность считается "на моменте", то что называется Yield, или Price-to-Let, без учета инвестиционной привлекательности. В последнем - все ЖК плюс/минус равны - когда рынок вверх/вниз - все новые туда же. За некоторыми исключениями в виде илитки и совсем иконома.

Эта инфа полезна? Совпадает с вашими соображениями?
deem
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  deem написав:Эта инфа полезна? Совпадает с вашими соображениями?

ремонт 100 баксов
ремонт 400 баксов
бенчмарк доходности....
а где налог на доходы физических лиц? Налог на недвижимое имущество?
Ищите способы повышения продаж через увеличение ко-ва лендлордов? Не та ветка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Deem, откуда инфо? Можно какие то фактажи?

Тема обьектов с 20+% не раскрыта
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:00

Serg-ik Я работаю в продажах, да, но далеко не в недвижимости. Как на всех штатовских сайтах по инвестициям пишут оговорку: мол, автор не имеет позиций в указанных в статье тикерах :)
Недвижимость - хобби для себя, и разминка для мозгов в дата майнинге

investorkiev
Данные по новым, аренде - с ЛУН. Модель очень упрощенная, но возможно кого-то натолкнет на определенные actionable insights.
Под капотом - суровая мат. модель, без учета рисков объекта/застройшика, поэтому в любом случае нужно перепроверять набор документов на ЛУНе, и среднюю температуру беспокойства среди инвесторов на форумах Домика и в их чатиках в телеграммах.
Ну и ручками высчитывать потом конкретный РОИ по конкретному приглянувшемуся ЖК.
deem
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

deem написав:UPDATED: Исправлена ошибка в агрегации

То же самое, по новым ЖК:

Размер - количество квартир в ЖК. Цвет - годовой возврат инвестиции по упрощенной модели. Красный на уровне <7,25% (бенчмарк доходности по долларовому ОВГЗ), зеленый на уровне >20% (не знаю, пусть будет условный "Идеал моей прелести")

Зображення

Снова же, следующие упрощения для модели:

- Стоимость первого ремонта перед сдачей - 400 у.е. за квадрат
- Учитываемые сроки сдачи - плюс год от заявленной застройщиком
- Доходность считается "на моменте", то что называется Yield, или Price-to-Let, без учета инвестиционной привлекательности. В последнем - все ЖК плюс/минус равны - когда рынок вверх/вниз - все новые туда же. За некоторыми исключениями в виде илитки и совсем иконома.

Эта инфа полезна? Совпадает с вашими соображениями?
Ідея гарна!

З моїми враженнями співпадає частково.
Думаю основний недолік це суттєве пониження жк з промзон. А вони мають дуже значний потенціал.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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