Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Предположения и упрощения при расчете: - Данные по продаже/аренде с ЛУН за 31.07 - Интерполяция со сглаживающими коэффициентами по ближайшим точкам - Стоимость "освежающего" ремонта перед переводом в аренду - 100 долларов за квадрат - Учитывается фактор вакантности (простоя) как половина средней экспозиции по данному дому, и средний срок аренды - 1,5 года
Размер - количество квартир в ЖК. Цвет - годовой возврат инвестиции по упрощенной модели. Красный на уровне <7,25% (бенчмарк доходности по долларовому ОВГЗ), зеленый на уровне >20% (не знаю, пусть будет условный "Идеал моей прелести")
Снова же, следующие упрощения для модели:
- Стоимость первого ремонта перед сдачей - 400 у.е. за квадрат - Учитываемые сроки сдачи - плюс год от заявленной застройщиком - Доходность считается "на моменте", то что называется Yield, или Price-to-Let, без учета инвестиционной привлекательности. В последнем - все ЖК плюс/минус равны - когда рынок вверх/вниз - все новые туда же. За некоторыми исключениями в виде илитки и совсем иконома.
Эта инфа полезна? Совпадает с вашими соображениями?
deem написав:Эта инфа полезна? Совпадает с вашими соображениями?
ремонт 100 баксов ремонт 400 баксов бенчмарк доходности.... а где налог на доходы физических лиц? Налог на недвижимое имущество? Ищите способы повышения продаж через увеличение ко-ва лендлордов? Не та ветка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik Я работаю в продажах, да, но далеко не в недвижимости. Как на всех штатовских сайтах по инвестициям пишут оговорку: мол, автор не имеет позиций в указанных в статье тикерах Недвижимость - хобби для себя, и разминка для мозгов в дата майнинге
investorkiev Данные по новым, аренде - с ЛУН. Модель очень упрощенная, но возможно кого-то натолкнет на определенные actionable insights. Под капотом - суровая мат. модель, без учета рисков объекта/застройшика, поэтому в любом случае нужно перепроверять набор документов на ЛУНе, и среднюю температуру беспокойства среди инвесторов на форумах Домика и в их чатиках в телеграммах. Ну и ручками высчитывать потом конкретный РОИ по конкретному приглянувшемуся ЖК.
deem написав:UPDATED: Исправлена ошибка в агрегации
То же самое, по новым ЖК:
Размер - количество квартир в ЖК. Цвет - годовой возврат инвестиции по упрощенной модели. Красный на уровне <7,25% (бенчмарк доходности по долларовому ОВГЗ), зеленый на уровне >20% (не знаю, пусть будет условный "Идеал моей прелести")
Снова же, следующие упрощения для модели:
- Стоимость первого ремонта перед сдачей - 400 у.е. за квадрат - Учитываемые сроки сдачи - плюс год от заявленной застройщиком - Доходность считается "на моменте", то что называется Yield, или Price-to-Let, без учета инвестиционной привлекательности. В последнем - все ЖК плюс/минус равны - когда рынок вверх/вниз - все новые туда же. За некоторыми исключениями в виде илитки и совсем иконома.
Эта инфа полезна? Совпадает с вашими соображениями?
Ідея гарна!
З моїми враженнями співпадає частково. Думаю основний недолік це суттєве пониження жк з промзон. А вони мають дуже значний потенціал.