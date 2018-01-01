Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской. Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.
К слову говоря, кто в 2009 взял Элегант за 30куе, уже давно отбил вложенное. Место сверхвостребованое.
investorkiev написав:Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской. Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.
К слову говоря, кто в 2009 взял Элегант за 30куе, уже давно отбил вложенное. Место сверхвостребованое.
investorkiev написав:Deem, откуда инфо? Можно какие то фактажи?
Тема обьектов с 20+% не раскрыта
Забавно, что в 20+% попал Оранж))) А Свитлопарк от КГС через дорогу - краснее некуда)))
Уну таки был прав а что в Оранже уже реально квартиры сдаются?
Не дожидаясь сдачи дома, котельной и запуска лифтов. Арендаторы сутками в очередях стоят, спросил крайнего, так ответили, что хвост жаждущих давно в проспект Науки упирается. Деловые ленлорды размечают квартиры цветными маркерами прямо по стяжке и сдают от 50 долл за пару квадратных метров (возле оконных проемов дороже)
Может человек 2015 по 400 покупал? 1,2,3 секции этого дома, были сданы без косяков по документам ещё в 2010. Это единственное что Войцеховский построил легально. Потом начал пристраивать нелегальные дополнительные секции))
investorkiev написав:Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской. Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.
К слову говоря, кто в 2009 взял Элегант за 30куе, уже давно отбил вложенное. Место сверхвостребованое.
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