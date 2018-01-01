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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1467146814691470>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:08

  investorkiev написав:Deem, откуда инфо? Можно какие то фактажи?

Тема обьектов с 20+% не раскрыта

Забавно, что в 20+% попал Оранж)))
А Свитлопарк от КГС через дорогу - краснее некуда)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:30

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:Deem, откуда инфо? Можно какие то фактажи?

Тема обьектов с 20+% не раскрыта

Забавно, что в 20+% попал Оранж)))
А Свитлопарк от КГС через дорогу - краснее некуда)))

Уну таки был прав :mrgreen:
а что в Оранже уже реально квартиры сдаются?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:33

  investorkiev написав:Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской.
Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.

К слову говоря, кто в 2009 взял Элегант за 30куе, уже давно отбил вложенное.
Место сверхвостребованое.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:40

  UA написав:
  investorkiev написав:Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской.
Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.

К слову говоря, кто в 2009 взял Элегант за 30куе, уже давно отбил вложенное.
Место сверхвостребованое.

Долларовый депозит наше фсё :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:41

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:
  investorkiev написав:Deem, откуда инфо? Можно какие то фактажи?

Тема обьектов с 20+% не раскрыта

Забавно, что в 20+% попал Оранж)))
А Свитлопарк от КГС через дорогу - краснее некуда)))

Уну таки был прав :mrgreen:
а что в Оранже уже реально квартиры сдаются?

Не дожидаясь сдачи дома, котельной и запуска лифтов.
Арендаторы сутками в очередях стоят, спросил крайнего, так ответили, что хвост жаждущих давно в проспект Науки упирается.
Деловые ленлорды размечают квартиры цветными маркерами прямо по стяжке и сдают от 50 долл за пару квадратных метров (возле оконных проемов дороже)
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:43

  investorkiev написав:Так Трамп хочет ослабить долар к евро и юаню, а не к гривне это отношения не имеет- малейшие чихи в мировых финансах нехило дадут пр@ср@ться нашей валюте


помним помним твой прогноз па30, о великий аналитик с мба
Востаннє редагувалось trololo в Вів 13 сер, 2019 17:44, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:43

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, какой дороже, 160-240куе квартиры от УКО не стоили никогда.

Скорее всего та хата была куплена за 50куе

19/02/2013
В 6-й секции, ЖК "Затишний" - все квартиры проданы.
На данный момент в реализации остались квартиры во 2 и 3 секциях. Цена за м2: 14 000 грн

http://forum.domik.ua/zhk-zatishnij-rudanskogo-3-3a-megapolisstroj-t20252.html
1700 у.е за метр. а сейчас по 800

Может человек 2015 по 400 покупал? 8)
1,2,3 секции этого дома, были сданы без косяков по документам ещё в 2010. Это единственное что Войцеховский построил легально. Потом начал пристраивать нелегальные дополнительные секции))
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:47

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  investorkiev написав:Помню в 2009 году была реклама Элеганта: 30куе за 1к квартиру- я еще подумала: ниче себе цены после кризиса упали - 30куе за однуху на Жилянской.
Я тогда КРЖН особо не интересовалась, и что такое УКО не знала.

К слову говоря, кто в 2009 взял Элегант за 30куе, уже давно отбил вложенное.
Место сверхвостребованое.

Долларовый депозит наше фсё :mrgreen:

«Всему свое время, и время разбрасывать камни, и время собирать камни.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:51

trololo

По поводу ПА30 -
Хоть вы и не ко мне обращались) Но мне просто нравится постить эту картинку в последнее время, есть в ней что-то...

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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самое интересное на графике не влезло в кадр)
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