на форуме нет валютной ветки?????????????
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:02
Re: модераторы есть на форуме???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что лучше, Свитлопарк или Медовый?
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:16
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:28
Медовый однозначно. Свитлопарк, пока, только первый и последний. А Медовый уже второй сиквел выпускает. Люди деньгами голосуют за Медовый! Пусть вас не сбивает с толку, что Свитлопарк на Печерске. Медовый все равно лучше.
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:33
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