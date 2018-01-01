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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:02
deem написав:
Самое интересное на графике не влезло в кадр)
на форуме нет валютной ветки?????????????
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:04
Что лучше, Свитлопарк или Медовый?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:16
Оранжевый-хит сезона написав:
Что лучше, Свитлопарк или Медовый?
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Согласно представленным выше картинкам, рулит Оранж - доходность 20+%.
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antey1969
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:28
Оранжевый-хит сезона написав:
Что лучше, Свитлопарк или Медовый?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Медовый однозначно. Свитлопарк, пока, только первый и последний. А Медовый уже второй сиквел выпускает. Люди деньгами голосуют за Медовый! Пусть вас не сбивает с толку, что Свитлопарк на Печерске. Медовый все равно лучше.
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airmax78
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:33
Оранжевый-хит сезона написав:
Что лучше, Свитлопарк или Медовый?
Лучше пропить
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UA
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Додано: Вів 13 сер, 2019 20:21
antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Что лучше, Свитлопарк или Медовый?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Согласно представленным выше картинкам, рулит Оранж - доходность 20+%.
Отправлено с моего "гармонического телеграфа" А. Белла через Tapatalk
начали продавать вторую очередь
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 13 сер, 2019 20:23
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Что лучше, Свитлопарк или Медовый?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Медовый однозначно. Свитлопарк, пока, только первый и последний. А Медовый уже второй сиквел выпускает. Люди деньгами голосуют за Медовый! Пусть вас не сбивает с толку, что Свитлопарк на Печерске. Медовый все равно лучше.
Медовый тихий, свитлопарк удобно добираться в центр.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 13 сер, 2019 20:24
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Что лучше, Свитлопарк или Медовый?
Лучше пропить
неуспеваю пропивать, вчера вот в Черноморке на 100 баксов посидели.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:02
Оранжевый-хит сезона написав: UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Что лучше, Свитлопарк или Медовый?
Лучше пропить
неуспеваю пропивать, вчера вот в Черноморке на 100 баксов посидели.
Богато живете - даже завидно.
В прошлом году из Польши приезжал двоюродный брат с семьей - родителей порадовать, внуков дедушке с бабушкой показать и по ходу в район Одессы к морю скататься. Мужик тихо охренел от наших припляжных цен и уровня сервиса... уехал в далеком 2014м - сознание не перестроилось.
В этом году сказал, что больше на родину ни ногой, и отправился с семьей на отдых в Грецию.
У нас здесь есть возможность пропить любой Медовый со Свитлопарком)))
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antey1969
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:04
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Что лучше, Свитлопарк или Медовый?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Медовый однозначно. Свитлопарк, пока, только первый и последний. А Медовый уже второй сиквел выпускает. Люди деньгами голосуют за Медовый! Пусть вас не сбивает с толку, что Свитлопарк на Печерске. Медовый все равно лучше.
Медовый тихий, свитлопарк удобно добираться в центр.
Тихий шорох влетающих на цыпочках самолетов - эх.... мечта!
А со Свитлопарком лучше дождаться более поздних секций - чутка дальше от дороги окажетесь
Востаннє редагувалось antey1969
в Вів 13 сер, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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antey1969
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