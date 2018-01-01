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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1468146914701471>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:02

Re: модераторы есть на форуме???

  deem написав:Самое интересное на графике не влезло в кадр)


на форуме нет валютной ветки?????????????
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что лучше, Свитлопарк или Медовый?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:16

  Оранжевый-хит сезона написав:Что лучше, Свитлопарк или Медовый?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Согласно представленным выше картинкам, рулит Оранж - доходность 20+%.

Отправлено с моего "гармонического телеграфа" А. Белла через Tapatalk
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:28

  Оранжевый-хит сезона написав:Что лучше, Свитлопарк или Медовый?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Медовый однозначно. Свитлопарк, пока, только первый и последний. А Медовый уже второй сиквел выпускает. Люди деньгами голосуют за Медовый! Пусть вас не сбивает с толку, что Свитлопарк на Печерске. Медовый все равно лучше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:33

  Оранжевый-хит сезона написав:Что лучше, Свитлопарк или Медовый?

Лучше пропить
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:21

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Что лучше, Свитлопарк или Медовый?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Согласно представленным выше картинкам, рулит Оранж - доходность 20+%.

Отправлено с моего "гармонического телеграфа" А. Белла через Tapatalk

начали продавать вторую очередь
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:23

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Что лучше, Свитлопарк или Медовый?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Медовый однозначно. Свитлопарк, пока, только первый и последний. А Медовый уже второй сиквел выпускает. Люди деньгами голосуют за Медовый! Пусть вас не сбивает с толку, что Свитлопарк на Печерске. Медовый все равно лучше.

Медовый тихий, свитлопарк удобно добираться в центр.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:24

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Что лучше, Свитлопарк или Медовый?

Лучше пропить

неуспеваю пропивать, вчера вот в Черноморке на 100 баксов посидели.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:02

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Что лучше, Свитлопарк или Медовый?

Лучше пропить

неуспеваю пропивать, вчера вот в Черноморке на 100 баксов посидели.

Богато живете - даже завидно.
В прошлом году из Польши приезжал двоюродный брат с семьей - родителей порадовать, внуков дедушке с бабушкой показать и по ходу в район Одессы к морю скататься. Мужик тихо охренел от наших припляжных цен и уровня сервиса... уехал в далеком 2014м - сознание не перестроилось.
В этом году сказал, что больше на родину ни ногой, и отправился с семьей на отдых в Грецию.
У нас здесь есть возможность пропить любой Медовый со Свитлопарком)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Что лучше, Свитлопарк или Медовый?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Медовый однозначно. Свитлопарк, пока, только первый и последний. А Медовый уже второй сиквел выпускает. Люди деньгами голосуют за Медовый! Пусть вас не сбивает с толку, что Свитлопарк на Печерске. Медовый все равно лучше.

Медовый тихий, свитлопарк удобно добираться в центр.

Тихий шорох влетающих на цыпочках самолетов - эх.... мечта!
А со Свитлопарком лучше дождаться более поздних секций - чутка дальше от дороги окажетесь
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 сер, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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